La Audiencia cierra la investigación del crimen de Desirée

“La noche anterior, el viernes, iba a recoger a mi princesita a las siete de la tarde. A la madre no le gustaba nada que le dijera que quería hablar con mi niña, ella decía que tenía nombre. Pedí hablar con Desirée y las últimas palabras fueron ‘bueno papá hasta mañana’ y yo le correspondí con muchos besitos y abrazos, a lo que me respondió ‘pues yo millones de millones de besitos y abrazos’”. Así revivía la última charla con su hija José Manuel Leal. Cuando la niña fue hallada muerta en una vivienda familiar de Muimenta, empezó una investigación que culminó este lunes. Ahora se abrirá el juicio contra su madre, acusada de presunto y terrible homicidio sucedido el pasado 3 mayo de 2019.

Tras casi dos años de mucho sufrimiento, desde la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha avalado, tal como decretó anteriormente el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilalba, cerrar la investigación del caso citado, con el propósito de dar paso a la apertura del juicio oral contra la progenitora por matar a la menor, que entonces solo tenía siete años.

Así las cosas, los jueces han desestimado los recursos que habían presentado las partes, que pedían practicar otras diligencias antes de que concluyesen las indagaciones relativas al macabro suceso, confirmando igualmente el auto dictado por la magistrada que instruye dicho caso.

Del mismo modo, el tribunal provincial ha determinado que ninguna de las diligencias que se demandan es crucial para dar comienzo al juicio, recordando además que “no significa que no puedan ser traídas a la causa aquellas que puedan tener relevancia” y “reiterarlas en el trámite de cuestiones previas”.

Conforme al artículo 25 de la Ley del Jurado, conforme apuntan los magistrados, “las partes podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas”. Aun así, según su artículo 27, el juzgado de instrucción, en el caso de que acuerde continuar el procedimiento y resuelva si las diligencias solicitadas por las partes son pertinentes, “sólo ordenará practicar o practicará por sí únicamente las que considere imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y que no pudiesen practicarse directamente en la audiencia preliminar prevista en la presente Ley”.

diligencias que no son necesarias. Entre las diligencias que la jueza consideró no relevantes destaca la reconstrucción de los hechos, “que no se muestra como imprescindible, ni siquiera plausible, en este momento procesal”. Tampoco lo son, asimismo, la solicitud de ampliar el informe del Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, elaborado el pasado 29 de julio del 2019, así como el encargo de otro informe al especialista en psiquiatría que en estos momentos está asignado en el centro penitenciario de Teixeiro a la acusada.

ENTREGA DE PRUEBAS. Finalmente, tras repetir que las diligencias que se están requiriendo no son “imprescindibles”, los jueces consideraron que sí podría ser “relevante” trasladar a todas las partes el anexo digital acompañado al informe (en el que consta la extracción de la información contenida en teléfonos, tarjeta SIM y tablet), los test psicométricos (realizados a la sospechosa en el HULA y el Imelga) y la grabación que pudiera haberse realizado (de cara a la posible realización de pericial de parte).