“La CEG debe ser el baluarte de todo el empresariado de Galicia”

En la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) viene a tratar de acabar con la guerra de tronos y el reino de taifas este vigués de la cosecha de 1952, mano firme en el sector conservero, profesional capaz de negociar el convenio colectivo de esta actividad para toda España el último cuarto de siglo o de pasarse 140 de los 365 días del año durante los últimos cuarenta viajando por distintos países en apoyo a la internacionalización de este vital sector. Lo hace postulado desde la patronal provincial de Lugo, por los patronos de la pesca de A Mariña, con el apoyo de la confederación pontevedresa, donde es vicepresidente, el respaldo al menos de palabra de A Coruña y el pendiente de oficializar, cuando el martes les exponga sus planes, de Ourense. Las sectoriales no le cerrarán la puerta. El jueves puede haber fumata blanca para Juan Manuel Vietes, que nos confiesa que por un tiempo mantendrá su cargo en Anfaco-Cecopesca. Sus tres pilares económicos son “la libertad de empresa, la unidad de mercado y y la defensa de la libre competencia”.

¿Qué le lleva a asumir este reto?

Realmente me han convencido. He visto un consenso y un apoyo de todos para defender los intereses generales de los empresarios gallegos. El objetivo que debemos tener todos los que estamos en el mundo empresarial es conseguir la unidad. Esto es lo que me ha motivado tras escuchar a muchísimos empresarios y muchísimos líderes del asociacionismo empresarial. Eso es lo que me ha motivado para venir con ilusión, con ánimo. Vengo con las manos totalmente libres, nadie me ha impuesto nada. Estamos en el camino de intentar hacer las cosas bien.

Tras años de enfrentamientos... ¿por qué ahora es vital la unión?

Es un mecanismo de defensa de las empresas, que son esenciales, los mayores generadores economía, riqueza y también de empleo. Existen amenazas incertidumbres como la desaceleración de la economía y un grave impacto social aún peores por la pandemia. Se necesitará un trabajo y un esfuerzo por parte de todos. Yo vengo con el consenso de todo el mundo. Lo que queremos es evitar la desestabilización económica y la pérdida de empleo. Vengo a trabajar, con el apoyo y la colaboración de todos, y formando un equipo profesional en la CEG, adecuado para defender a los empresarios en Galicia.

¿Y cómo superará la pugna de patronales provinciales y sectoriales?

Hay que defender los intereses de cada provincia a través de sus confederaciones, pero también de las organizaciones de los diferentes sectores. Saber conjugarlas. Cada uno tiene su función, y la de representación del empresariado gallego es de la CEG. Trabajaremos para que confederaciones y representantes de nuestros sectores estratégicos tengan mayor presencia en las actividades de la patronal, sus órganos de gobierno, en instituciones públicas.

¿Reformando los estatutos?

Cualquier decisión en la comisión de reforma de los estatutos será por consenso. Pero no es algo prioritario en este momento. Se podría hacer de manera gradual pero no es lo más apremiante.

¿Qué es lo más urgente?

Hay que tomar y mantener medidas ante la pandemia que deberán durar mientras dure la crisis y sus efectos. Los ERTE, créditos ICO... Las administraciones también hay que pedirles que en un momento como el actual eviten las burocracias superfluas que ponen trabas a la creación de empresas y dificultan el emprendimiento. Debemos facilitar la agilidad administrativa y favorecer la inversión empresarial. Si lo creamos puestos de trabajo favoreceremos también el consumo.

¿Y sobre los fondos europeos?

El apoyo al tejido productivo a través del plan de recuperación europeo tiene que fluir de manera adecuada hacia las empresas. Es una de las cuestiones en las que haré mayor énfasis a las administraciones.

¿Se debe evitar la mortalidad de las iniciativas empresariales?

Cada cierre es una mala noticia. Se truncan los puestos de trabajo y también los sueños del empresario. Tenemos que luchar por qué no se produzcan cierres. Ahí debe estar el asociacionismo empresarial como mecanismo de defensa de las empresas y también del empleo que debemos impulsar desde la CEG.

¿Y cómo impulsar ese papel?

El momento actual es el ideal para tratar de reforzar la CEG. Por medio de la colaboración público-privada con las Administraciones, con la CEOE, con los agentes sociales, tan importantes. ¿Y para qué? Para conseguir el bienestar y el progreso en Galicia y a nivel internacional por parte de las empresas. Hace falta dar mucho apoyo a gente que lo está pasando mal. En la hostelería, el pequeño comercio y otros sectores. Hay que ser ágiles y dar la cara y la batalla por ellos.

No parece fácil... dado su estado.

Lo podemos conseguir logrando que la patronal gallega se convierta en un baluarte representación del empresariado gallego, de la mayor importancia. Sigo creyendo que es la institución fundamental de representatividad y de interlocución, tal y como marca la Constitución. Otro de los objetivos es fortalecer su comunicación y visualización, así como la renovación de su imagen.

¿En qué ámbitos toca trabajar?

La CEG debe contribuir al diálogo social, al diseño de políticas activas de empleo, a impulsar la digitalización, las energías renovables y la economía circular o verde; también la internacionalización, la innovación, los proyectos Galicia-Norte de Portugal, la defensa de infraestructuras y el emprendimiento.

¿Y cuál es el camino?

Queremos conseguirlo a través de los órganos de la propia Confederación de Empresarios de Galicia pero también del Consejo Asesor de empresas de la CEG, que va a ser muy potente. Actuar con transparencia, a la que yo le doy muchísimo valor, con una memoria de actividades con objetivos, las acciones a desarrollar anualmente, un balance de cuentas y de resultados económicos trimestral para su análisis y estudio. Y la presentación y aprobación del presupuesto de la CEG antes del 31 de diciembre. Lo que no puede ser es que hayamos aprobado hace unos días los de 2018 y 2019.

¿Y qué pasa si hay diferentes formas de ver las cosas?

Cualquier problema que exista debemos discutir en casa. Después, si estamos de acuerdo, lo consensuamos y lo comunicamos. Lo que no puede ser es airearlo cada uno por su lado, qué es lo que se hacía.

¿Qué planes tiene en mente para profesionalizar la CEG?

Sé que hay que poner un ejecutivo al frente que desarrolle las decisiones de la Junta Directiva, del Comité Ejecutivo y de la Asamblea. Un buen secretario general, un buen equipo en el tema económico, el tema de proyectos, jurídico y laboral.

¿Y ya sabe quién será ese hipotético secretario general?

Si, pero no puedo avanzártelo. Antes deben saberlo los órganos de gobierno de la CEG. Está mirado, se lo que nos va a costar, cuál es su valía y expertise. .Una persona legal, con conocimientos y experiencia que conoce muy bien esto. Con cierta edad para saber ya de las cosas. No te lo puedo decir tampoco porque mataría al mensajero. Es una persona que ocupa un puesto importante y que no viene de la política, es del mundo empresarial.

Por cierto... ¿el próximo día 21 se vota o habrá aclamación?

Se hará la votación pese a ser el único candidato, no como en la anterior ocasión. Hay que verse refrendado en los votos. Siempre.