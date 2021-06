La construcción precisa fichar este año entre 4.500 y 7.800 operarios

Santiago. Por medio del contrato para la Formación y el Aprendizaje, alternando el aprendizaje de los oficios con el trabajo en constructoras, Constrúate incorpora a una treintena de jóvenes –ninguna mujer– en una veintena de empresas. Por un año renovable, perciben un salario bruto anual de 9.975 euros marcado por los convenios del sector de cada provincia, que es el 60 % de la mensualidad de un oficial de segunda.

Durante un año se formarán en ‘Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas’ en el Centro de Santiago de la Fundación Laboral de la Construcción, mientras trabajan en As Fontiñas Rehabilitaciones; Civis Global; Construcciones Alcalde García; C. Delfín Ferreiro Rodríguez; C. Edesio Lema; C. M. A. Ramos; San José; Cotoverde; Cubriordes; Digal Noroeste; Dimarsapeca; Escayolas Compostela; Hordescon; Inducon Teco; Jstop; Luca Galegox; Gómez Crespo; Remifer; Revestimientos Tito; y Solados Rey. J. C.