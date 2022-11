La cumbre hispano lusa tensiona otra vez la relación entre Xunta y Gobierno

Tras la polémica suscitada en torno a la cita internacional celebrada recientemente en A Coruña entre Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz, a la que el presidente de la Xunta declinó asistir tras ser invitado “a menos de 48 horas” de su inicio, la cumbre hispano lusa que acogerá este viernes la localidad portuguesa de Viana do Castelo vuelve a tensar la relación entre los gobiernos central y autonómico.

El mandatario gallego, el popular Alfonso Rueda, lamentó este lunes que su Ejecutivo no haya sido invitado a participar en el evento, aunque espera que las reivindicaciones gallegas se “hagan llegar”. A preguntas de los medios, confirmó que no le consta que esté programada la participación de representantes de la Xunta, que sí tomaron parte en las reuniones preparatorias del encuentro.

“A día de hoy, y estamos en la misma semana, no nos consta ninguna invitación para la presencia, por lo tanto, supongo que a estas alturas, ya no se producirá”, afirmó Alfonso Rueda, que admitió que “nos hubiese gustado tener algún tipo de presencia”, no solamente en el caso de la Xunta, si no las comunidades limítrofes con Portugal.

Entre los temas que Galicia reclama de esa cumbre, el presidente autonómico mencionó la necesidad de un estatuto de trabajadores transfronterizos. “Vimos durante la pandemia la necesidad de que la gente que cruza de un lado a otro de la frontera diariamente tenga un reglamento jurídico específico”, añadió.

Asimismo, instó a que haya avances en materia de la conexión de alta velocidad entre Portugal y España a través de Galicia. “Que haya concreciones, y concreciones son presupuestos y plazos más allá de valoraciones”, destacó.

Rueda aplaudió las “fechas concretas” y dotación anunciada por el Gobierno portugués para el AVE Vigo-Oporto, confiando en que el Gobierno de España “haga lo mismo” y “esté a la altura” en esta materia.

Precedentes. Los desencuentros entre Xunta y Gobierno central con una cumbre internacional como telón de fondo no son nuevos. Hace escasas semanas, Alfonso Rueda no asistió en A Coruña a la reunión entre Sánchez y Scholz argumentando que la primera comunicación oficial sobre la cumbre que recibió el Ejecutivo autonómico fue una invitación al presidente “a menos de 48 horas de la celebración del acto”. Una ciircunstancia que hizo “imposible” su presencia, que ya tenía “otros compromisos previamente adquiridos”. En su lugar, como máximo representante de la Xunta, acudió el titular de Facenda, Miguel Corgos.

La ausencia de Rueda fue criticada en aquella ocasión por el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, quien advirtió de una “falta de respecto a los gallegos”, así como a un país receptor de la emigración gallega durante décadas”.