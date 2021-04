La Federación de Escolas Católicas no ve el beneficio pedagógico

Santiago. La propuesta de Educación también genera dudas dentro de Escolas Católicas, una federación que aglutina a 116 colegios en Galicia. Su secretaria autonómica, Juana Otero, afirma que no ve “razón pedagógica” que justifique este cambio, y pide más información a la Consellería.

“Gustaríanos saber a razón ideolóxica, que non a vemos”, asegura Otero, que indica que este adelanto implica que “hai poucos días para traballar con esas persoas que necesitan reforzo”.

Aunque en sus centros no se hacen cursos de verano, como sí que ocurre en otros colegios de Galicia, Otero recalca que lo importante “é ver qué é o mellor para os alumnos”. “E parece que o mellor é ter un tempo prudencial e tranquilo para facelo, para preparar as materias e para centrarse no que non lles vai tan ben. Se o comprimes todo, non lles das marxe”, dice.

En este sentido, incide en que “o que ten que primar é o benestar e a mellora do alumno, que consiga os seus obxectivos. Hai que facilitarlle as codicións para que poidan logralos”.

Además, organizativamente supone otro quebradero de cabeza. Y es que, según expllica la secretaria de Escolas Católicas, desde el momento en que acaban los exámenes de primera convocatoria hasta que se celebran los de segunda y se acaba el curso, convivirán en el mismo espacio alumnos que tienen todo aprobado con otros que están pendientes de hacer los exámenes de recuperación.

Así, “nas clases vai ser un pouco difícil de traballar, con nenos que necesitan mellorar e outros que non teñen máis que facer, pero aos que hai que atender, que non van estar pasando o rato, senón que terán que facer actividades de ampliación”. Para eso, reclama, “é necesario persoal”.

La medida, que todavía no es oficial, aún no ha inquietado a los alumnos, aunque Otero sabe que las Anpas no están de acuerdo. En los colegios causó “sorpresa”, por el modo, y por haber sido tan “de repente”.

Por eso, en las próximas semanas tiene previstas reuniones con los representantes de Educación para abordar esta cuestión, aunque por el momento no se plantea movilizaciones. “Hai que falar”, zanja Otero.