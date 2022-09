La flota pesquera china desplazó por presión a los barcos gallegos de caladeros argentinos

“La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, sigue siendo uno de los objetivos de la FAO y de los órganos regionales de pesca. En los últimos cinco años, las metas 14.4 y 14.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (que tienen la finalidad de poner fin a la pesca ilegal y de eliminar las subvenciones que contribuyen a ella) han sido los motores de la acción contra la pesca ilegal por parte de gobiernos, ORP y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales de todo el mundo. La pesca ilegal provoca una pérdida de entre 11 y 26 millones de toneladas anuales de pescado, según la ONU, lo que equivale a entre 10.000 y 23.000 millones de dólares (9.350 y 21.500 millones de euros)”. El último informe de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) pone el dedo en la llaga de una situación que está poniendo contra las cuerdas al antaño potente sector pesquero gallego (y español) que se está viendo desplazado de los más importantes caladeros por la acción de flotas de países sin escrúpulos, sobre todo China, a los que los objetivos de desarrollo sostenible y pesca responsable le importan más bien poco.

El fin de Cepesca es el de representar intereses de armadores españoles de pesca para mejorar la competitividad de las empresas, luchar contra la pesca ilegal y alcanzar la sostenibilidad. De esta confederación forman parte 39 asociaciones españolas, tanto de pesca de bajura como de altura, que representan a más de 800 empresas, 859 buques, unos 10.000 tripulantes, 217.610,53 gt y el 50 % de las capturas a nivel nacional. Entre ellas están las principales empresas gallegas.

En ese informe se constata que España, pese a ser uno de los principales productores de pescado tanto fresco como de acuicultura, exporta 1.160.710 toneladas e importa 1.768.457; es decir, necesita traer producto de otros países. En 2021 Estados Unidos, China, Marruecos. Argentina, Perú y Ecuador fueron los países que más pescado vendieron a España, una tendencia que se mantiene con una salvedad: el peso de flota española es cada vez menor en los caladeros internacionales, a diferencia de lo que ocurre con otros países que, como China, están invadiendo las principales zonas pesqueras de aguas internacionales.

De hecho, según el informe de Cepesca, de los 8.732 barcos (4.276 son gallegos) apenas 108 faenan en aguas internacionales y otros 104 en caladeros comunitarios. Reseñar, no obstante, que en el caso de firmas de nuestra comunidad, muchos tienen barcos con banderas de terceros países para poder pescar con otras cuotas más allá de la UE.

DESPLAZADOS DE CALADEROS TRADICIONALES. Y es aquí donde se está produciendo una verdadera sangría. Paralelamente al trabajo de Cepesca, en el que se aboga por pesca sostenible y protección del medio marino para no agotar los caladeros, se hacía pública el resultado de una investigación realizada por el colectivo de periodistas e investigadores de InSight Crime en colaboración con el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos, de la American University.

En ese exhaustivo trabajo se denunciaba que “en los océanos de Sudamérica, los buques dedicados a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada están arrasando la vida marina” centrándose en países como Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina, por un lado, y Jamaica, Costa Rica, Panamá, Guyana y Surinam, por el otro.

Argentina, Ecuador, Perú y Chile figuran entre los principales países que exportan pescado a España junto a China, que va camino de liderar esa relación y sobre cuyas actividades se centra uno de los apartados del trabajo de InSight Crime y el CLASLS.

“Todas las noches entre noviembre y abril, los reflectores de cientos de barcos pesqueros chinos resplandecen a unas 200 millas de la costa Atlántica argentina, donde capturan toneladas de calamares. Muchos la describen como una ciudad flotante, pero, por el ruido y las luces, a mí me parece más un montón de aspiradoras dentro de una máquina gigante”, le dijo a InSight Crime un experto pesquero argentino.

Daniel Collucio, director del Observatorio de Pesca Marítima de Argentina, recuerda que “la extensa plataforma marítima ofrece fértiles zonas de alimentación para la vida marina, gracias a las corrientes ricas en nutrientes que producen grandes cantidades de plancton. Allí habitan el bacalao austral, también llamado merluza negra, el langostino, el calamar y otras especies valiosas”.

“A una profundidad relativamente corta de 200 metros, la plataforma también permite técnicas de pesca, como las redes de arrastre gigantes, que serían imposibles en aguas más profundas”, explica Coluccio.

AUTÉNTICOS DEPREDADORES QUE ACTÚAN CON TOTAL IMPUNIDAD . En el informe se señala que “la presencia de embarcaciones extranjeras en el borde de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas de Argentina no es ilegal. Pero dichas flotas aprovechan el hecho de estar por fuera del alcance de la ley argentina, y de esta manera practican la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Los barcos suelen apagar sus sistemas de identificación automática, los cuales transmiten la identidad y la posición de las naves. Con sus transpondedores desactivados, las embarcaciones asaltan las aguas argentinas”.

Y es en esta zona donde antes faenaban mucho pesqueros gallegos

(o de empresas gallegas domici-

liadas en países sudamericanos)

que ahora están siendo desplazadas por los grandes pesqueros chinos.

El mayor infractor, afirman los expertos, es la flota pesquera china de aguas distantes. “Un informe publicado en 2021 por Oceana, organización no gubernamental que rastrea la pesca ilegal, presenta datos satelitales para demostrar que alrededor de 433 buques de bandera china pescaron durante 679.067 horas a lo largo de la frontera de la ZEE de Argentina entre enero de 2018 y abril de 2021. Los buques desaparecieron de los sistemas de rastreo más de 4.000 veces. Otra práctica inadecuada consiste en la manipulación de las posiciones GPS y de los números de identificación”.

En la investigación de la American University, que fue financiada por una de las empresas del magnate George Soros, señalan que “se sabe que las autoridades chinas no ejercen vigilancia sobre las flotas de aguas distantes del país, aunque el derecho marítimo internacional establece que deben hacerlo. Un sistema de transbordo que les permite a las flotas permanecer en aguas internacionales durante meses o incluso años posibilita su comportamiento rapaz: los buques de carga refrigerados se acercan a la flota para recolectar la pesca y llevarla a los puertos. Luego regresan con alimentos, suministros y combustible”. Así una y otra vez.

Mientras tanto desde Cepesca se recuerda que “la Organización Mundial del Comercio (OMC) llegó a un acuerdo en junio de 2022 por el que se prohíben los subsidios que se puedan considerar dañinos por su posible contribución a la sobreexplotación de las especies y a la sobrecapacidad. En general, el sector pesquero lo ha valorado positivamente, aunque la gran perjudicada ha sido la flota gallega que opera en el Atlántico Sudoccidental (en la zona de alta mar adyacente a Argentina y a las Islas Malvinas) a la que se les ha prohibido cualquier tipo de ayuda”.