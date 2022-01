La Lomloe cumple un año y el profesorado técnico de FP continúa en el ‘limbo’

Los docentes que pertenecen al Profesorado Tecnico de Formación Profesional (FTFP) que no tienen titulación universitaria, pero sí formación pedagógica específica, viven la situación “con incertidumbre”. Es el caso de Jesús Núñez, profesor de Automoción en el CIFP As Mercedes de Lugo, centro del que también fue alumno. Es titulado superior de FP y se podrá acoger al nuevo cuerpo de Profesor Especialista en Sectores Singulares, pero no las tiene todas consigo, porque la Ley de FP todavía no se aprobó y no sabe “si voy a tener futuro en este puesto, si me van a modificar las condiciones, el sistema de selección. Es una incertidumbre”.

Reflexiona y no entiende cómo “quieren sacarnos de la docencia a la gente que realmente tenemos experiencia laboral en el sector. Y quieren incluir a universitarios, que no digo que no estén preparados...”. E insiste diciendo que “esos módulos formativos no hay una carrera que te prepare para eso. Hay que haber trabajado y pasado por un taller”, como es su caso. Va más allá al asegurar que “si realmente quieren darle valor e impulsar la FP, es curioso que quieran dejarnos en casa”.