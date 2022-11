La mujer condenada por asesinar a su hija en Muimenta tendrá otro juicio

Tras la publicación del auto por parte del alto tribunal gallego, el padre de Desirée, la niña de siete años asesinada en mayo de 2019 en Muimenta, expresó su indignación ante los medios de comunicación. José Antonio Leal afirmó así que no ve “sentido” ni “lógica” en el fallo del TSXG y recordó que su ex pareja “fue juzgada por un jurado popular, con todas las pruebas y los indicios que había, incluso con declaraciones de psiquiatras y la Guardia Civil”. “Toda la investigación que hubo está muy clara, que se cometió un asesinato aunque ella (Ana Sandamil) en la última declaración que hizo en A Coruña dijo que ella no había matado a su hija”, continuó este.

Con todo, el propio Leal ha insistido en su intención de solicitar de nuevo la pena de prisión permanente revisable de cara al nuevo juicio, señalando que, para él, “no tiene cabida otra cosa”. “Asesinar a una niña de siete años, indefensa, asfixiándola, con esta muerte horrible... No solo mataron a Desirée, sino que me mataron a mí con ella”, sentenció este, quien aprovechó la ocasión para expresar su “decepción” con el fallo del TSXG, criticando que el alto tribunal cuestione “ahora” el veredicto del jurado popular, insistiendo a su vez en que en base a la declaración de los peritos y en el juicio y las pruebas presentadas en la vista oral, quedaron “bastante claro” cuáles fueron los hechos y el estado en el que se encontraba la acusada en el momento en que trascurrieron los mismos.

“Qué quieren ahora. Qué le piden al jurado”, se cuestionó a modo de crítica Leal, quien, igualmente, quiso señalar que si lo que quieren son veredictos más “motivados” no deberían recurrir a “estos juicios con jurados populares” sino, en su lugar, dejar que “juzguen los hechos jueces profesionales”. “Lo que tienen que hacer es soltarla”, llegó a ironizar el padre de la niña, quien mostró e insistió en su visible resignación cuando afirmó que “así está la Justicia en este país”.

“Lo que sé es que ese monstruo está vivo y mi niña está donde está. Está en una caja desde el 3 de mayo de 2019, en el cementerio, después de haber sido brutalmente asesinada a manos de ese monstruo. Y ahora vienen con esta historia. Quienes la defienden estarán riéndose a carcajadas”, lamentó el propio Leal.