La mujer muerta en el PAC de Baltar no presentaba, según el Sergas, “criterios de gravedad”

Una nueva polémica envuelve a la sanidad gallega tras la denuncia presentada por el marido de una mujer que falleció en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Baltar, en la localidad de Sanxenxo (Pontevedra), tras no conseguir ser trasladada en ambulancia. Unos hechos –que ya investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Cambados– ante los que el Sergas defiende la actuación llevada a cabo, pues en la llamada de alerta no se detectaron “criterios de gravedad”.

Tal y como apunta el Sergas, la alerta se produjo pasadas las 21,00 horas del pasado seis de agosto y, “tras la consulta, el médico del 061 determinó la ausencia de criterios de gravedad”, por lo que recomendó que la paciente fuese trasladada “por sus medios” al PAC de Baltar para ser reconocida de forma presencial, y no en una ambulancia, algo a lo que accedió su pareja, afirman. “El personal sanitario de la Central de Coordinación realiza una toma de decisiones apoyada en protocolos y guías de actuación para la coordinación sanitaria”, explica el Sergas.

Versión del denunciante. El denunciante es, precisamente, la pareja de la mujer. Según su versión de los hechos, su esposa empezó a encontrarse mal sobre las 14,00 horas del 6 de agosto, empezó a vomitar y no era capaz de caminar, presentando insensibilidad en las piernas. Sobre las 21,00 horas de ese mismo día, su marido contactó por teléfono con el 061 para requerir asistencia sanitaria y desde el servicio de emergencias le respondieron que, en ese momento, no estaba disponible ninguna ambulancia que pudiera realizar el traslado. Así, le recomendaron que lo hiciese él mismo si su esposa no tenía fiebre. Finalmente, el marido la trasladó en su vehículo particular al PAC de Baltar donde murió mientras él estaba aparcando.

Hay que recordar que esta situación se produce en un contexto de denuncias de problemas de atención en el centro de salud de Baltar por parte de entidades como Defensa da Sanidade Pública. Precisamente, el pasado miércoles Sanidade informó de una reorganización de la atención en el centro de salud de Baltar para garantizar la asistencia sanitaria a la población de cara a los próximos días, ante la falta de médicos en las listas de contratación para cubrir bajas.

Los socialistas hablan de nefasta gestión y piden más recursos. Sobre este asunto, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, se mostró contundente en sus críticas al indicar que la denuncia en relación con el fallecimiento de esta mujer en el PAC de Baltar constata la “nefasta gestión por parte de la Xunta” en el ámbito sanitario.

A preguntas de los periodistas, coincidiendo con una visita al polígono coruñés de Pocomaco en su condición de presidente de la Diputación de A Coruña, Formoso alertó del “problema enorme” en la Atención Primaria. Por ello, instó a la Xunta a tomar medidas y a su presidente, Alfonso Rueda, a dar “la cara” ante “un problema que afecta a todos los gallegos en todas las áreas sanitarias”.

También reprochó al Ejecutivo autonómico haber alentado “ocurrencias por parte del Ayuntamiento de Sanxenxo como ofrecer pisos a los médicos”. “Así no se arregla un problema que es estructural, de funcionamento del Sergas”, ha recalcado el dirigente socialista, quien ha aludido a “la pérdida de 976 profesionales en los últimos ocho años”. “Ya está bien”.

Así, el secretario xeral ds los socialistas incidió en que es “imprescindible” aumentar los recursos económicos. “Hay 139 millones de euros menos en este presupuesto de lo que debería tener en el ámbito de la Sanidad”, ha señalado sobre los presupuestos autonómicos. “Hay un problema de recursos, de lista de espera en especialización y en Atención Primaria, algo que no ocurrió en la historia de este país”.

En particular sobre el caso de Sanxenxo, que calificó de “grave”, Valentín Gonzñalez Formoso argumentó que el servicio de ambulancias debería tener “más unidades”. “Y unidades de reserva”, añadió en referencia, en concreto, a los municipios que, como Sanxenxo, aumentan su población en verano.