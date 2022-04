La oposición ya apunta a Rueda

A Alfonso Rueda le toca lidiar todos los días con la incómoda pregunta de cuándo se formalizará la sucesión en la presidencia de la Xunta. Como puede, la capea en cada jornada con una contestación similar. Ayer dijo que el proceso para el relevo en San Caetano será “inminente” y reiteró que “los anuncios que haya que hacer, las fechas que sean, le corresponde hacerlos a quien tiene la potestad de tomar esa decisión, que no soy yo”. No hay por ahora más novedades. La decisión es del todavía presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y será él quien diga cuándo deja el cargo.

Aunque siga siendo vicepresidente y no presidente, lo que no puede ya Rueda es esquivar el papel de sucesor y la carga que conlleva. En su mochila coge peso haberse colocado en el centro de la diana de las críticas de la oposición. Nacionalistas y socialistas apuran los últimos días de Feijóo en la Xunta para hacer balance de su “nefasta” gestión y dirigen ya sus mensajes al sucesor Rueda Valenzuela al que, como el mismo ironizó ayer, no están recibiendo con los brazos abiertos.

En la habitual rueda de prensa de los lunes, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, auguró así que con Rueda al frente, el próximo gobierno de la Xunta se basará en “viejas recetas fracasadas” , aunque lo que Galicia necesite sean, dijo, “nuevas ideas”.

En rueda de prensa, la líder del Bloque ha vaticinado que no habrá grandes cambios en la gestión de la Xunta de Galicia ya que el previsible próximo presidente gallego, Alfonso Rueda, fue “vicepresidente durante los últimos años” de un Ejecutivo que deja una Galicia “que va a menos”. “Estamos ante un presidente accidental que va a tener las manos atadas”, resumió Pontón, que cree que el futuro presidente obedecerá, por un lado, a las peticiones de las “baronías” del PP gallego, y por otro, a las directrices que marque Alberto Núñez Feijóo desde Génova.

La nacionalista opinó además que “es evidente” que el PP opta por elegir un sustituto en la presidencia de la Xunta a dedo porque “sabe que si convocase elecciones ahora, está en riesgo en esa mayoría” que ostenta en la Cámara gallega y “por eso no le quiere dar voz a los gallegos”.

Desde las filas del PSdeG, el mensaje fue similar, aunque con matices. Su portavoz parlamentario, Luis Álvarez, también instó a Rueda a “romper” con la herencia “nefasta” del actual presidente, Alberto Núñez Feijóo. Aunque el socialista incidió en que la intención de su partido es “dejar que el señor Rueda se tome el tiempo necesario” para asumir sus nuevas responsabilidades, aseguró que éste “tiene que cambiar absolutamente la forma de hacer política” que ha seguido el Ejecutivo autonómico desde la llegada de Feijóo a la Xunta en 2009.

Pontón y Luis Álvarez también aprovecharon ayer para hacer balance de la gestión del Ejecutivo de Feijóo, al que la nacionalista se refirió como “un Gobierno del PP convertido en el gobierno del no y en una sucursal de Madrid” que, añadió, ha repercutido en una merma en los avances de Galicia.

Según Pontón, el actual presidente de la Xunta abandonará San Caetano dejando una Galicia peor que la que encontró, una Galicia más pequeña y con menos peso dentro del Estado por la “irrelevancia política” que ha tenido la Xunta en la última década. Pontón también reprochó al de Os Peares el “inmovilismo” ejercido desde la Xunta que ha hecho que Galicia se quedase “parada en un momento en el que los demás se mueven”.

Frente a ello, añadió Pontón, “desde el BNG somos conscientes de que hay otra Galicia posible” y, por ello, reivindicó el “compromiso muy claro” de la formación nacionalista, que quiere aportar “nuevas ideas para sacar adelante este país y poder poner en marcha ese cambio que necesitamos con urgencia”.

Álvarez criticó también el estado en el que el presidente saliente deja servicios como la atención primaria en salud pública, el cierre de centros educativos, el crecimiento de la deuda pública o la “importante desindustrialización” que, a su juicio, experimenta Galicia.

Para rebatir a la oposición, como todos los lunes,intervino el portavoz de los populares en la Cámara. Pedro Puy abogó así por que la Xunta mantenga tanto las políticas como la forma de ejecutarlas lideradas por Feijóo, “fórmula de éxito” en las elecciones gallegas desde 2009 y avaladas por los ciudadanos con mayorías absolutas en 2012, 2016 y 2020, recordó. El popular desdeñó el balance “negativo” de socailistas y nacionalistas y aseguró que los trece años de gobierno del aún presidente gallego es positivo. Incluso, señaló, los resultados de los gobiernos del PP estos años son “en algunos servicios públicos espectacularmente mejores comparados con el conjunto de España”, entre los que citó la educación y la sanidad.

En opinión de Puy, además, no importa tanto que la oposición diga que el balance es negativo ni que él defienda que es positivo, sino que los gallegos han respaldado mayoritariamente y han revalidado en las urnas los proyectos políticos del PP para Galicia desde 2009.

El portavoz parlamentario del PPdeG insistió además en que la importancia de la forma de hacer política basada en que “los principios pesan pero se adaptan, somos pragmáticos con la realidad”.