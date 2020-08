La pandemia le resta un 30 % de negocio a bodegas gallegas

Los datos del panel de alimentación ublicados por el Ministerio de Agricultura apuntaban maneras este año en relación a las compras de vino en el canal de alimentación en España. Crecían un 1,9 % en el primer trimestre, un balance positivo gracias al impulso de las compras de vino con denominación de origen (DO), que crecían sobre el 10 %. ¿Había nubarrones? Si, internacionales, en dos mercados de habla inglesa esenciales para el vino gallego: EE.UU., por los aranceles de Trump, y Reino Unido, por el brexit.

En el horizontes estaba a comienzos del ejercicio, también, la ralentización económica generalizada. Lo que no cogió a todo el mundo, el sector vitivinícola incluido, fue la pandemia del coronavirus: el mundo cambio y ya no volvió a ser el mismo desde mediados del pasado marzo.

¿Cómo afectaron hasta la fecha a las bodegas gallegas todos los factores negativos, la covid el primero? El presidente del consello regulador de la DO Ribeiro, Juan Manuel Casares Gándara, confió a EL CORREO GALLEGO que “se tomamos coma referencia o mesmo período de 2019 podemos dicir que as adegas amparadas deixaron de vender arredor de 1,1 millóns de botellas, o que equivale a deixar de facturar algo máis de 5,3 millóns de euros”.

José Luis García Pando, titular de la de Valdeorras, apunta que “podemos dicir grosso modo que a cantidade de viño vendido reduciuse en, aproximadamente, un 20 % no noso territorio amparado”. En el cóctel de factores negativos da preponderancia también a la pandemia, y completa señalando que “aparte de vender menos viño, este véndese máis barato, o que ten provocado que a facturación caia, nestes momentos, aproximadamente o 30 %”.

Fuentes de la mayor de las DO de la autonomía, la de Rías Baixas, sostienen que están recabando datos y que los ofrecerán cuando desglosen las exportaciones de la campaña, que va de septiembre 2019 a agosto de 2020. No será un informe específico sobre la pandemia, pero aportará datos sin duda relevantes, sobre todo si tenemos en cuenta que, hasta el pasado 30 de julio, habían calificado 15.813.010 litros de vino.

En el caso de la de Ribeiro, su presidente señala que “o dato obxectivo que manexa un consello regulador para ter unha idea no día a día da evolución dos movementos en adegas son as ventas de precintas de garantía, e neste sentido teño que dicir que se nota certa recuperación nas ventas de xeito que nos fai ser certamente optimistas cara un futuro achegado”, sostiene Casares.

En Valdeorras señalan que es un dato que “non teremos dispoñible ata mediados ou finais deste mes de agosto”. García Pando, consultado por la próxima vendimia, sobre si podría quedar mucha uva sin recoger debido a los efectos económicos del coronavirus argumenta que “a previsión é que non, que non quede uva sen recoller en Valdeorras”.

Este consello regulador promete “encamiñar os nosos esforzos nese sentido, facilitando en todo o que poidamos o traballo das adegas”. Reconoce que su DO es muy pequeña en tamaño –aunque grande en calidad– y está bien dimensionada, “adoitamos colocar todo o noso viño”. Así, considera Pando que “malia as dificultades orixinadas principalmente por mor da pandemia de coronavirus, este ano non será diferente e acabaremos colocando no mercado todo o noso produto”.

En tierras del Ribeiro “en principio preséntase unha boa colleita, aínda que o mildiu deixou a súa pegada en determinadas zonas do territorio”. Casares Gándara reconoce que “se ben é certo que había certa preocupación entre os viticultores ao respecto da posibilidade de problemas na recollida por parte das adegas, teño que dicir que nas derradeiras semanas tiven conversas con algunhas delas e son optimista a este respecto. Coido que no territorio do CRDO Ribeiro non deberan existir problemas para recoller dentro dos ámbitos e límites que sinala o noso pliego de condicións”.

En cuanto a Rías Baixas, manifestaban a este periódico que “en el consello regulador tanto las bodegas como los viticultores están realizando un gran esfuerzo para que se recoja en esta campaña toda la uva amparada”. En un comunicado enviado el jueves señalan que el su Órgano de Control y Certificación presentó a finales de julio al pleno del consello regulador el Informe de Estimación de Cosecha 2020. En el calculan una recogida este año de “37,5 millones de kilos de uvas, un 15 % más que en la cosecha de 2019”.

El aumento se debe a “una elevada tasa de brotación, alrededor de un 90 %, y a unos racimos mayores que otros años”. Las mermas se sitúan en un 12 % y se atribuyen aquí también a problemas generalizados de hongos, en especial al mildiu.

En cuanto a la fecha de inicio, en tierras de la uva albariña se prevé que se adelante la vendimia a la primera quincena de septiembre. “Eso sí, siempre en función de cómo evolucione meteorológicamente el mes de agosto”. En cualquier caso, el momento óptimo vendrá dado “por el resultado de los controles de maduración que cada una de las bodegas inscritas realicen sobre sus viñedos”. No es poca cosa: son 177 las bodegas inscritas en Rías Baixas, cuyas vides se extienden por 4.064 hectáreas repartidas entre 22.002 parcelas que trabajan 5.147 viticultores.

DEMANDAS. ¿Y que pide el sector a las administraciones? Desde la DO Ribeiro aguardan por las medidas que la Consellaría do Medio Rural implementará para afrontar la crisis de la covid. Además, siguen demandando actuaciones en “mobilidade de terras, frear o abandono, potenciar a remuda xeracional, taponar a fenda dixital e multiplicar os fondos de promoción e control”.

En Valdeorras se demanda como principal actuación “favorecer a liquidez das nosas adegas con créditos ou liñas de financiamiento de diverso tipo”. Alegan que “é importante que a falta de circulante non sexa un impedimento para elas, para que poidan realizar diferentes xestións e adiantar pagos, cubrir nóminas e adquirir, chegado o caso, uva”.

También Rías Baixas apuesta por esta liquidez “para recoger la uva y pagarla”. El consello regulador que preside Juan Gil de Araújo también instan al Gobierno español y a la UE a negociar “un buen tratado con el Reino Unido” tras el brexit, piden el fin de los aranceles con EE.UU., ayudas para promocionar el vino en el mercado europeo y que “las administraciones se coordinen internamente y entre ellas”.