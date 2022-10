La plataforma de víctimas ve mayor responsabilidad en el exjefe de seguridad de Adif

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia, que ocurrió en julio de 2013 en Angrois (Santiago), considera que hay “mayor responsabilidad” en el exdirectivo de Adif que declaró este jueves que en el maquinista, que ya compareció ante la jueza la semana pasada. Es la decisión que ha trasladado a su abogado para que, en base al desarrollo de las sesiones del juicio oral, la tenga en cuenta “en el momento procesal oportuno” a la hora de elevar las conclusiones a definitivas y determinar las penas “que finalmente se soliciten a cada uno de los acusados”.

Por el momento, en su escrito de acusación, la plataforma plantea cuatro años de cárcel tanto para el maquinista como para el ex alto cargo de Adif, al igual que la Fiscalía.

“Coincidimos con el escrito de la fiscalía cuando señala que ‘el trágico accidente no hubiese sucedido si Adif, más concretamente, la Dirección de la Seguridad en la Circulación y el acusado Sr. Cortabitarte López, como máximo responsable de la misma, hubiesen evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo del accidente”, señala la asociación.

También apunta a la Agencia Ferroviaria Europea cuando esta sostiene en un documento de la instrucción que “el riesgo de descarrilamiento durante la marcha y específicamente en curvas ha sido conocido por los ingenieros ferroviarios desde que se construyeron los ferrocarriles por primera vez, ya que tienen el riesgo de no controlar la velocidad”.

“La legislación de la UE exige que las organizaciones sean competentes al tener sistemas de gestión de la seguridad y que dichos sistemas sean controlados por las autoridades de seguridad nacionales independientes”, exponía la Agencia.

Cortabitarte fue perito judicial del accidente del metro de Valencia –ocurrido en 2006 con 43 muertos y 47 heridos– “y afirmaba que con una baliza se hubiera evitado aquel accidente”, recuerda la plataforma de víctimas. “Por tanto, conocía de primera mano la importancia controlar los excesos de velocidad, de las balizas, de la señalización y alguna idea tendría de la previsibilidad de lo que sucedería ante un fallo humano”, subraya.

Además, incide en que “Cortabitarte fue alertado por las empresas constructoras por escrito del riesgo de exceso de velocidad en el tramo donde se produjo el accidente, riesgo que no quedaba mitigado por el sistema de seguridad suministrado por dichas empresas y, por tanto, se exportaba a Adif para su gestión”.

“Incumplió reiteradamente la normativa, al no realizar el análisis de riesgos en dos ocasiones”, llama la atención: al emitir “personalmente” el certificado de seguridad y al autorizar “personalmente” la desconexión del sistema de seguridad por los retrasos que generaba.

“Entendemos que cada una de esas dos acciones, individualmente considerada, es de extrema gravedad y causa directa del accidente. Sin obviar el despiste y error humano del maquinista, el cual se produce en cuestión de segundos, entendemos que hay mucha mayor responsabilidad en quien dispone de tiempo suficiente y de un equipo de cientos de personas en Adif, y sin embargo con su dejación de funciones e incumplimiento reiterado de normativa, causa el trágico desenlace”, concluye.

su abogado: “cortabitarte dijo cosas que no se corresponden con la realidad” Por su parte, el abogado de la Plataforma de Víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, vio ayer a Cortabitarte “muy nervioso”, lo que le llevó a incurrir “en contradicciones” con respecto a sus declaraciones en la fase de instrucción. Junto a esto, cree que “ha dicho muchas cosas que no se corresponden con la realidad”. Para Ferrezuelo, Cortabitarte basó su declaración en decir “no hacía prácticamente nada, que no tenía competencias” y que “no tenía que hacer análisis de riesgo”. “Nos hemos quedado con esa duda. Ya vendrán los peritos y demás testigos que corroborarán, o no, todo lo que ha manifestado”, añadió.

En la misma línea que el abogado del maquinista, Ferrezuelo cuestionó que fuese “ilegal” colocar la señalización, dado que “el resto de la línea está completa de balizas”.