La Policía investiga si la mujer apuñaló a su marido y luego se suicidó

VIGO. EP. Un hombre y una mujer de entre 60 y 65 años de edad, que eran matrimonio, fueron encontrados este viernes muertos en su vivienda de Vigo. La Policía Nacional que investiga el crimen, en un caso del que se ha hecho cargo el Juzgado de Guardia número 6, trata de esclarecer si la mujer apuñaló a su marido y luego se suicidó. Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que, a falta de los exámenes de la autopsia y del resultado de las pesquisas, el hombre murió como consecuencia de varias puñaladas. La mujer no presenta signos de violencia externos visibles. Además, las mismas fuentes de la investigación han apuntado que la casa estaba cerrada, no había indicios de que nadie hubiese entrado en la vivienda, ubicada en la calle Álvaro Cunqueiro de Vigo. La voz de alerta la dio una hija del matrimonio, que acudió el viernes sobre las 19 horas hasta la vivienda acompañada de una comitiva policial, puesto que hacía varios días que no lograba localizar a sus padres. La comitiva judicial levantó los cuerpos de las víctimas pasadas las 21,00 horas de la noche de este viernes. Otra de las claves para la investigación será la práctica del examen forense, así como se averigua si en la pareja había denuncias previas.