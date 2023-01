La política gallega suma tantos giros de guion como una serie de Netflix

Giros de guion, reveses, suspense, escenas que anticipan resoluciones parciales o finales de temporada abiertos para enganchar al público en la siguiente... Si la política gallega de la actualidad estuviese escrita por guionistas profesionales –que no descarten que así sea–, no se parecería más a los argumentos y desarrollos de las series del momento que programan Netflix y demás plataformas de streaming de éxito, porque en su conjunto ya funciona como una más de ellas, con un variopinto elenco de protagonistas que a veces rozan el paroxismo y una fuente inagotable de tramas para no aburrir.

Veamos cómo podría ser un pequeño boceto sobre la evolución de esta serie que unos hipotéticos guionistas le presentarían a modo de borrador a unos inciertos productores: Feijóo suplica al pueblo gallego que le permita seguir al frente del Gobierno de la Xunta y cuando éste le concede su deseo en las urnas por abrumadora mayoría, el príncipe de Os Peares decide irse para Madrid. Su sucesor, Alfonso Rueda, que no se había preparado a conciencia para pelearse el puesto con nadie, ahora ve como se convierte en la persona a la que todos quieren atizarle con ganas. Ana Pontón, que pensaba presentarse contra las dos F de la política gallega por la Presidencia, comprueba como uno se esfumó a la capital y otro sueña con recluirse en As Pontes. Y desde el PSdeG, sea Formoso o Besteiro, ninguno de los dos sabe siquiera si se va a presentar.

El primero en hacer descarrilar la trama de los raíles de la normalidad por donde transitaba la política autonómica fue el presidente Feijóo, que capítulo a capítulo cubrió varias temporadas deshojando lentamente la margarita de su destino para finalmente sí coger ese tren a Madrid que tantas veces había pasado por su andén. Pero también Pontón, cuando había consolidado su hiperliderazgo en el Bloque, sorprendió anunciando en agosto de 2021 la apertura de un periodo de reflexión personal para saber si quería continuar en el eventual tranvía que podría llevarla a la Xunta o prefería bajarse un par de estaciones antes. Entonces apareció Formoso en otoño del mismo año y expulsó a Gonzalo Caballero de la cúpula socialista, por lo visto sin un objetivo claro de lo que él estaría dispuesto a asumir. Y, en esto, en la primavera del siguiente año, Feijóo peló por completo la flor que lo dirigió a Génova 13 y la rueda de la sucesión pocas vueltas dio antes de posarse sobre el actual presidente de la Xunta. Ahora el juego a tres parecía fijado entre Rueda, Pontón y Formoso, pero de golpe aparece Gómez Besteiro regresando con su traje bien limpio de las ciénagas putrefactas de la jueza Pilar de Lara y al presidente de la Diputación de A Coruña le faltó tiempo para proclamarlo como el mejor candidato de los socialistas gallegos.

En sólo esta legislatura que todavía transcurre por poco más de su mitad, y sin necesidad de recurrir a las subtramas o argumentos secundarios, nos encontramos un docudrama político de alto voltaje que podríamos resumir en cinco grandes momentos acabados todos en el sufijo -ón, de acción: vacilación (Feijóo), reflexión (Pontón), sustitución (Formoso), sucesión (Rueda) y confusión (Gómez Besteiro).

Ningún productor avispado y con experiencia en el rico mundo de la ficción compraría los derechos de grabación y explotación de este guion, no porque no considerase que podría llegar a ser un éxito de audiencia, sino porque ya se emite gratis en abierto (aunque sí con costes indirectos para el ciudadano) y en directo a todas horas del día. A sus actores tampoco les preocuparía que se frustrase su venta, ellos se deben a su público elector, al único que quieren complacer para ir ganando votos, la verdadera cuota de pantalla que les interesa.