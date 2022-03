La primavera también va a ser más seca de lo normal

El invierno gallego ha sido muy cálido y muy seco pues Galicia ha entrado en “sequía meteorológica” y la primavera, que empieza este domingo, tendrá temperaturas más altas de lo normal y será más seca de lo habitual.

La delegación de Aemet en Galicia informó este jueves del resumen climático del invierno, la situación del balance hídrico y la predicción estacional para la primavera de 2022. En su intervención, Francisco Infante, delegado de Aemet en Galicia, aseguró que desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022 el déficit de precipitaciones fue del 42 % para el conjunto de Galicia.

“Estamos en período seco o sequía meteorológica, que no se traduce inmediatamente en sequía hidrológica”, advirtió. Sin embargo, aseguró que si en dos meses no se recupera la lluvia, Galicia podría enfrentarse a una situación problemática. En los embalses de la Confederación Hidrográfica Miño Sil el déficit es ahora del 30 % y en Galicia Costa no llega al 20 %.

Además, indicó Infante, este invierno meteorológico (de diciembre a febrero incluido) fue el “el octavo más seco de la serie histórica” y resultó “muy cálido”, con una anomalía de más de 1,3 grados centígrados.

La temperatura máxima del invierno gallego se registró el 1 de enero en Ribadeo (Lugo), con 25,1 grados, y la mínima fue de -11,5 grados en Xinzo de Limia (Ourense) el día 29 de enero.

Por meses, diciembre fue un mes muy cálido, el tercer diciembre más cálido de la serie histórica, y normal en cuanto a precipitaciones. Destaca el día 7 de diciembre en Rois (A Coruña), donde se registraron 105 litros por metro cuadrado. En cuanto a enero, resultó cálido, con altas temperaturas al inicio del mes y “valores prácticamente de verano” y fue un mes seco.

Por último, febrero fue muy cálido y muy seco en general, algo menos en el tercio norte de Galicia.

Sin embargo, el periodo que va de marzo ha resultado frío (con una anomalía de -2 grados) y lluvioso.

¿Y cómo va a ser la primavera? Según la predicción de la agencia estatal, también se espera más cálida y seca de lo habitual en Galicia, según expuso Francisco Infante. En el resto de España, la predicción es similar. Según explicó el portavoz de la Aemet, Rubén Del Campo, la primavera, que comenzará el próximo domingo a las 16:33 horas peninsular, será seca en la vertiente atlántica, con mayor robustez” en áreas del noroeste peninsular, y más templada de lo normal en todo el país. En lo que a las temperaturas se refiere, se prevé un ambiente más cálido de lo normal en todo el país, con una temperatura media que se situará hasta 0,5 grados por encima de lo normal.

Un Disparate en Laza. Preguntado por el reciente episodio de calima, Infante remarcó que fue más notorio en el sureste de Galicia, pues el miércoles en Laza (Ourense) se superaron los 400 microgramos por metro cúbico, lo que calificó de “disparate”, pero sin graves consecuencias.