La próxima semana se publicará la orden de ayudas por 1,5 millones para mejoras paisajísticas en el Camino

El vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, ha avanzado que la próxima semana el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará la orden de ayudas, por un total de 1,5 millones, para acometer obras de mejora paisajística y embellecimiento de recursos del Camino de Santiago.

Así lo ha anunciado Rueda durante una visita realizada este sábado a la Igrexa de San Xoán de Botos de Lalín (Pontevedra), donde se han acometido distintas actuaciones de mejora al amparo de esta línea de subvenciones.

En concreto, según informa la Xunta, la Asociación Cultural San Bartolomeu de Botos fue uno de los más de 100 beneficiarios de la última convocatoria y recibió 10.000 euros para mejorar el entorno de este templo situado en la Vía da Prata.

La próxima orden de ayudas se publicará esta próxima semana y tendrá un presupuesto de 1,5 millones, frente a los 1,2 millones de la anterior convocatoria, con el objetivo de “seguir trabajando en la mejora de los trazados” en este Xacobeo 2021-22.

En este contexto, el vicepresidente primero destacado el “compromiso” de la Xunta para actuar en las rutas, en el entorno y en las infraestructuras del Camino de Santiago y que esté “todo preparado” para los turistas y peregrinos que visiten Galicia cuando pase la pandemia de la covid-19 y se recupere la movilidad.

Entre las obras de restauración subvencionadas se encuentran elementos etnográficos, viviendas y espacios agrarios, así como trabajos de naturalización y embellecimiento del trazado. Otros bienes que pueden optar a las ayudas son fuentes, lavaderos, hórreos, vallados y cierres, entre más elementos tradicionales.

Las ayudas financiarán hasta el 75 por ciento de las inversiones y constarán de dos categorías: la primera, destinada a ayuntamientos por los que pasa alguno de los caminos, con un máximo de 15.000 euros; y la segunda, dirigida a personas físicas y jurídicas privadas, con hasta 10.000.

‘O TEU XACOBEO’ EN PONTEVEDRA

Por otra parte, la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, ha anunciado este sábado qué actividades de la provincia se verán beneficiadas en la segunda edición del programa ‘O Teu Xacobeo’.

En total, son siete propuestas municipales de los ayuntamientos de Cambados, Vilagarcía de Arousa, Silleda, Vila de Cruces, Mondariz, Tui y Oia, además de docenas de actos y eventos promovidos por asociaciones y empresas en toda la provincia.

En la línea 1 de las ayudas ‘O Teu Xacobeo’, destinada a entidades locales mancomunidades, consorcios y diputaciones, los siete proyectos del área territorial de Pontevedra tendrán una inversión conjunta de más de 92.000€.

En concreto, son las iniciativas ‘Albariño no Camiño’, de Cambados; ‘Os Cesteiros’, de Mondariz; ‘Cidade do Libro 2021’, de Vilagarcía; ‘Un vistazo ao Camiño Portugués polos Peregrinos’ y ‘Audiohistorias do Camiño, de Tui; ‘Trasdeza pinta o Camiño’, de Silleda; ‘Gres no Camiño’, de Vila de Cruces; y ‘6x6 Punto de Encontro O Arrabal: o Mar tamén ten Amores’, de Oia.

En cuanto a las líneas 2 y 3, es decir, las dirigidas la empresas y la entidades sin ánimo de lucro, hay 38 proyectos que afectan a más de una provincia (27) o a toda Galicia (11).



