La Xunta lamenta la protesta de Galibus: “La ley se cumple escrupulosamente”, asegura

La ley de contratos públicos se cumple en Galicia “escrupulosamente”. Clara y contundente, así se manifestó la conselleira de Infraestruturas , Ethel Vázquez, que lamentó la protesta de una flota de medio centenar de autobuses para exigir el cumplimiento de las licitaciones de transporte regular y escolar. Unas palabras con las que respondió este miércoles a las empresas asociadas en Galibus, que representan a 30 compañías con una flota de 250 vehículos, que se concentraron ante la sede del Ejecutivo gallego para protestar por las concesiones de la Xunta a Monbus, que copa el 80% del mercado, según esta asociación.

Argumento con el que no está de acuerdo la conselleira, que dejó muy claro que se está “cumpliendo de forma escrupulosa la ley de contratos del sector público” y que todos ellos están “avalados por el tribunal de contratos de Galicia”. Ethel Vázquez recordó además que la justicia dio la razón “de forma continua” a la administración ante los “diferentes recursos contenciosos interpuestos por parte del sector”. Así las cosas, puso en valor la “apuesta sin precedentes” realizada por el Gobierno autonómico para mejorar el transporte público por carretera.

Más de 50 autobuses se concentraron ante la sede de la Xunta para denunciar el “oligopolio” ejercido por Monbus, respecto a la que denuncian también que “incumple” los pliegos incluidos en las licitaciones, tanto de transporte regular como escolar, concedidas al grupo, “que suman ya en Galicia 187”. Alrededor de las 11,30 horas, autocares procedentes de Vigo, Santiago, Ourense y Lugo, de pequeñas y medianas empresas, rodearon el complejo haciendo sonar sus bocinas y con carteles en los parabrisas en los que demandaban “cumplir lo acordado”. Tal y como explicó el vicepresidente de Galibus, Fernando García Fontán, piden a la Xunta que “Monbus cumpla con los lotes”.

“Son muchos los puntos que no llevan a cabo: no cumplen con los medios materiales, ni medioambientales, ni con las expediciones. Los coches están caducados, sin parámetros seguridad, con los que se triplican los servicios. Es decir, utilizan el mismo vehículo porque no tienen medios. Comprobamos que les hacen falta más de 600 autobuses para cumplir los 187 contratos licitados”, aseguró.

Así, denuncian que la compañía emplea una flota con una antigüedad superior a los diez años –tope exigido por la licitación–, y en algunos casos, incluso autocares con más de 16 años; e incumple horarios , medidas de seguridad y sus autocares tienen etiquetas medioambientales que no coinciden con la que incluye la oferta.

Denuncia por lo penal. Además de la movilización, los afectados recurrieron a la vía judicial. Según informaron, presentaron una denuncia en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, contra la última licitación, del transporte Vigo-Porriño.