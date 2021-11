La Xunta reafirma en Glasgow su compromiso de bajar las emisiones

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, opta por el “optimismo” y rechaza el “fatalismo” sobre el cambio climático ante su participación este domingo en la cumbre del clima COP26 de Glasgow (Reino Unido). “Sabemos lo que hay que hacer, lo podemos hacer y estamos a tiempo”, ha asegurado.

En una entrevista concedida a la Radio Galega, recogida por Europa Press, la conselleira defendió a Galicia como “ejemplo” en cuanto a la reducción de emisiones en los últimos años y apeló a no ser “apáticos” ante algo que “se viene encima”. “Hay que ir hacia la acción”, ha dicho.

Por eso, Vázquez acudió este domingo a Glasgow en representación de Galicia para firmar el memorándum de entendimiento ‘Under2’ junto a otras comunidades y países, para así constatar el “compromiso” de la Xunta de “implantar de forma coordinada medidas necesarias para limitar” el calentamiento global.

En este contexto, la conselleira de Medio Ambiente ha reivindicado que desde 2019 la comunidad gallega redujo “en un 23,8 por ciento” las emisiones frente al “8 por ciento” de España. “Algo estamos haciendo bien”, afirmó, para seguidamente marcar el objetivo de bajar “en un 55 por ciento” para el 2050 y conseguir “equilibrio entre emisiones y absorciones”, tal y como lo recoge la estrategia gallega de economía circular.

Para ello, Ángeles Vázquez apostó por “seguir invirtiendo” para dar a la industria “mejores técnicas” y avanzar en la implantación de “fuentes renovables” de energía, aunque “sin dejar de lado por supuesto los servicios necesarios a la comunidad”. También mencionó medidas en planificación del suelo y de promoción del transporte público y de modelos alternativos como la bicicleta.

En este contexto, la titular de Medio Ambiente llamó a la implicación de las universidades, de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y de “los clústeres de distintos ámbitos”. “No vale solamente con legislar, también tenemos que tener el amparo y el aval de todos aquellos que conforman Galicia”, agregó en este sentido Vázquez.

LEY gallega DE CLIMA Asimismo, la conselleira participó en la COP26 con el objetivo de “enriquecer” la ley gallega de clima anunciada por su departamento para 2022, que busca “reconocer el clima de Galicia como sujeto de derechos, establecer un nuevo orden general de prioridades” y “trasladarlo así al Gobierno central”.

No en vano, Ángeles Vázquez defendió en la entrevista con la Radio Galega la aplicación “más que favorable” de la estrategia de cambio climático del Gobierno gallego para el 2050, algo que ya tiene impacto en la “mejora” tanto de la calidad del aire como de las aguas de las rías.

Sobre el compromiso de la reducción del empleo del carbón alcanzado por decenas de estados en la cumbre de Glasgow, al que sin embargo no se han adherido ni Estados Unidos ni China, la política gallega deseó que “ojalá estuviesen todos los países, porque este es un problema global”.

Así, Vázquez celebró que Europa “no sigue el mismo camino que otros países y otros continentes que se están quedando atrás”.

¿qué pasa con el carbón? En esta línea, la conselleira criticó el acopio de carbón en la central de As Pontes (A Coruña) ante la posible reactivación de la generación eléctrica: “Es el fiel reflejo de lo que no se debe hacer”. De esto se aprovechó para censurar que el Ministerio para la Transición Ecológica diese la “orden de eliminar el carbón” y emprendiese un camino que no es “pausado hacia una transición justa”.

“Sabemos que tenemos que hacerlo paulatinamente, pero nos encontramos con que tenemos carencia de ciertos servicios y, mientras no implantemos otro tipo de energía, difícilmente lo podremos sustituir de todo”, añadió. “No es lógico que por parte de la Consellería de Medio Ambiente estemos trabajando para dar los informes para el desmantelamiento de As Pontes y por otro se nos llame para decir que hay que reactivarla”, afeó sobre esta cuestión.

Además, preguntada sobre la propuesta lanzada en la COP26 por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, de demoler las plantas de carbón, Vázquez respondió que “destruir no lleva a nada” y advertió de que “no solo es el carbón el que produce las contaminaciones”. En este contexto, reprochó también al Gobierno de Pedro Sánchez que no esté acometiendo una estrategia contra el cambio climático ni “en positivo”, ni “basada en estudios”, ni “que tenga en cuenta a las regiones”, tampoco en el reparto de los fondos europeos.

“NEGACIONISMO” DEL BNG Entre otros asuntos, la conselleira respondió a las críticas realizadas por el BNG hacia el modelo eólico de la Xunta. “El Bloque hace política continuamente, pero cuando toca trabajar y toca decir qué implantación haría sobre el territorio, es siempre el negacionismo y el ‘no’ a los eólicos aunque sea ordenado”, lamentó en sus declaraciones.

“Siempre están al lado de Pedro Sánchez y del Ministerio de Transición Ecológica, que permite implantar eólicos en la Red Natura”, agregó finalmente Ángeles Vázquez en alusión a los nacionalistas gallegos.