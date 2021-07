La Xunta reconoce al personal de vacunación con la Medalla de Ouro

Santiago. Como era esperable, la Xunta sigue con su defensa de la Lei de Saúde. Así, el Consello aprobó que el Gobierno gallego comparezca ante el recurso que cuestiona la constitucionalidad de la Lei de Saúde de Galicia y que presente alegaciones al respecto, al entender procedente una norma legal para regular las medidas sanitarias con motivo de la pandemia y creer que esta regulación no vulnera las competencias estatales.

Con este acuerdo, la Asesoría Xurídica Xeral procederá a comparecer y a presentar alegaciones de oposición al recurso de inconstitucionalidad en relación con el artículo único, número cinco de la Lei 8/2008, del 10 de julio, de salud de Galicia, en la redacción que da al número 2 del artículo de la Lei 8/2008.

El recurso cuestiona el artículo, principalmente, por contravenir la regulación del estado de alarma, las competencias estatales en materia de sanidad, la reserva de la Ley orgánica y la vulneración de los artículos 15, 17, 19 y 21 de la Constitución española, así como por entender que acomete una reproducción no permitida de las normas estatales.

La regulación gallega, al entender de la Xunta, no vulnera las competencias estatales porque el artículo impugnado “non fai senón concretar as medidas que, partindo do recollido na lexislación estatal, de rango orgánico ordinario, poden adoptarse polas autoridades sanitarias galegas para a protección da saúde pública e en perfecta sintonía coas competencias estatais na materia”. ecg