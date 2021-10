La Xunta trasladará “cinco prioridades” al Gobierno central para optar a los Next Generation

El Gobierno autonómico tiene claros los objetivos de cara a la recuperación económica tras la pandemia y estos pasan, dentro de los fondos Next Generation, por centrarse en cinco prioridades (el sector forestal, el sanitario, el agroalimentario, el energético y la automoción) que trasladarán al Ejecutivo central. Así lo indicó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo durante una sesión de control celebrada este miércoles en el Parlamento de Galicia, donde participaron los líderes del PSdeG, Gonzalo Caballero, y del BNG, Ana Pontón.

Abriendo una nueva jornada en el Pazo do Hórreo, el mandatario gallego comentó que, a pesar de estar sufriendo una profunda crisis, nuestra CCAA “crece o dobre da media de España” y lleva “oito meses” haciendo caer “o desemprego”, algo que la consolida como la que “maior baixada” ha registrado de todo el territorio nacional.

Ello lo hizo tras ser interrogado por el actual número uno de los socialistas en la comunidad, quien le preguntó sobre la estrategia a fin de conseguir dinero de Bruselas para reactivar Galicia y cuestionó las intenciones del Gobierno autonómico. Al respecto, Feijóo remarcó que el Ejecutivo central es el que no está cumpliendo y le pidió “claridade”.

De momento “o 60%” de la partida europea la gestiona directamente el Estado, detalló, para posteriormente destacar que únicamente el 34% (frente a la mitad prometida por Sánchez) se repartió entre las autonomías; que están sujetas a los intereses de Moncloa, que busca que sean “meras oficinas xestoras”.

Además, señalando que “os fondos Next Generation están aprobados polo Partido Popular” con representación en la UE, evidenció que estuvieron 10 meses trabajando en las prioridades, creando una comisión de expertos y después otra parlamentaria. “Se fixeron 150 informes, compareceron 49 axentes económicos e sociais, se incorporaron 52 enmendas, propuxemos 506 epígrafes, dos cuales o 71% non tivo un só voto en contra”, asestó Feijóo, reprobando la actitud del PSdeG: “O partido socialista non votou en contra de nada. Iso si, se abstivo en todo”.

Según comentó, su intención ahora es remitir al Gobierno central “cinco grandes prioridades” que pasan por sendos sectores. Estos son el forestal, dijo en primer lugar, al que se suman el sanitario, el agroalimentario, el energético y la automoción. A ello sumó que van a luchar contra las políticas industriales “frívolas” que se están llevando a cabo a nivel nacional ante “os intereses de Galicia”

Por otro lado, interrogado por la portavoz nacional del Bloque en relación a las medidas para defender los intereses de Galicia ante el Gobierno del Estado, Feijóo subrayó que los gallegos “percátanse facilmente de quen defende Galicia e de quen fai demagoxia utilizando a Galicia”, poniendo de manifiesto que actualmente están “reclamando con firmeza o que nos corresponde” y “propoñendo alternativas”.

A mayores apuntó que el PPdeG es el único partido que defiende a los trabajadores de Alcoa, Vestas, Gamesa o Ence, entre otras empresas y la única formación que “pediu a transferencia da AP-9” mientras los demás “votaban en contra”.

Respecto a su vínculo de amistad con las eléctricas, aclaró que han abierto 3.200 expedientes a esta clase de compañías por valor de 26 millones de euros en los últimos años. También tildó la factura gallega eléctrica del BNG de “mantra” y “mentira” y, en relación a la explotación eólica abusiva que denuncian los nacionalistas, destacó que en el 77,5% del territorio gallego no se pueden poner molinos,

OPOSICIÓN. Desde la oposición, mientras tanto, Ana Pontón destacó que la Xunta no defiende a Galicia ante el Estado y, aun por encima, vende la comunidad ante los lobbys económicos. Por ello, a sus ojos, la autonomía necesita como nunca “un Goberno que vele polos intereses xerais”, dijo, destacando que el actual renuncia “á xestión directa dos fondos europeos” y “á intervención pública de Alcoa” mientras “permite a discriminación do porto de A Coruña”.

En este contexto, acusó al Ejecutivo gallego de posicionarse al lado de los intereses de las grandes empresas, recordando que “abraza as eléctricas” e “impulsa un boom eólico depredador”. No se olvidó tampoco de la “estafa das peaxes” de la AP-9 que, según su parecer, consintió el Partido Popular como consecuencia de un “agasallo do señor Aznar”. “¿Sabe quen era o conselleiro de Política Territorial na privatización, a que non o adiviña? Alberto Núñez Feijóo”, recalcó, evidenciando además que fue el BNG el partido que consiguió la “rebaixa histórica” de la autopista del Atlántico.

“Así é como vostede vende Galiza”, comentó la líder nacionalista al presidente gallego, destacando que esto “ten consecuencias”, pues está dando lugar a una CCAA “cada vez máis pequena e con menos oportunidades”: algo que pretenden impedir porque “somos un gran país con potencial, talento e xente traballadora”.

“En vez de buscar culpables, aporte solucións”, sentenció Pontón, señalando además que el Bloque “defende unha tarifa eléctrica galega porque tenemos dereito a un prezo mais baixo da luz para compensar danos”. Asimismo, añadió que su formación no permitiría sucesos como el extremo vaciado acontecido en los embalses y que a ella nunca la verán abrazada “ao lobby eléctrico” como lo hizo Feijóo “co presidente de Iberdrola”.

Por su parte, Gonzalo Caballero indicó que con la gestión de Núñez Feijóo se producirá “un deterioro da calidade do emprego” entre otras problemáticas. “Estamos preocupados porque vemos falta de acción”, puntualizó, indicando que “ese é o reto dun goberno de Galicia que non fixo política económica”.

Destacando que será el primero en pedirle al Gobierno de España más fondos europeos para Galicia, el líder de los socialistas gallegos apuntó que aquí, no obstante, “non hai ninguen ao volante” porque la Xunta prefiere “unha política de foguetes” en la que suelta cada día un anuncio distinto en prensa sobre un proyecto irreal que solo busca ganar votos.

Por este motivo, le pidó a Feijóo “un mapa de prioridades” y que “non deixe orfa a Galicia da oportunidade que dan os fondos Next Generation”. Exigiendo una “recuperación integral” y recordando que la Xunta “non tivo estratexia”, demandó también “xestión e compromiso”. “A política da autocomplacencia” no es “bo compañeiro de viaxe”, destacó.

Asimismo, evidenció que Galicia “ten que cambiar a política económica” y “ten que facer política industrial”, añadiendo antes que en los 12 años de mandato popular la comunidad ha perdido importantes empresas como Gamesa, Caramelo o Pescanova. “Deixe de escapar e de poñer responsabilidades fóra da Xunta”, le dijo a Feijóo.