Santiago. Cada aerogenerador instalado en Galicia ahorra el equivalente anual a la importación de 6 millones de euros en gas o contribuye a generar 20 empleos. Si no se instalan se gasta más en energías contaminantes que vienen de fuera y esos puestos de trabajo no se generan. Por eso la Asociación Eólica de Galicia (EGA) reclama reducir a no más de dos años la tramitación administrativa de un parque nuevo –ahora va de cuatro a diez años– y a un año la repotenciación de los ya existentes. Porque, de no ser así, Galicia seguirá perdiendo fuelle –de ser la pionera y primera en el sector hoy es cuarta y bajando–, quedando fuera de los planes europeos en favor de las renovables y perdiendo riqueza y potencial de contribuir a cuidar el medio con una energía limpia.

El informe de EGA elaborado por Deloitte, que detalló a los periodistas su director, Enrique Doheijo, certifica que la parálisis en Galicia acentuada por la moratoria de 18 meses para nuevos parques –que se prolongará al 30 de junio de 2023– es el gran motivo de que se pierden unos 1.600 empleos derivados de la nueva construcción de parques.

Sin este extra, la actividad eólico en la comunidad generó para 5.436 profesionales. Además, el informe destaca que la eólica contribuye al PIB gallego “con 489 millones de euros, lo que supone el 0,84 % del PIB de Galicia”, sumado el impacto directo y el indirecto. Se incluyen los 106,4 millones de euros de tributación fiscal, de los cuales “42,2 millones de euros recalan en la Xunta y en los ayuntamientos gallegos”. Una cifra que cae en casi doce millones al no incluirse las tasas e impuestos por construcción de nuevas instalaciones. También están los once millones en rentas anuales a los propietarios de los terrenos donde hay parques. Alegan que los municipios eólicos perdieron un 26 % menos de población que el resto de los rurales.

La gallega es la comunidad donde la eólica más pesa en el PIB, más empleo genera, más contribuye el sector al fisco y más industria vinculada existe. Además, existe un “beneficio medioambiental” pues “no hay gases de efecto invernadero y se ahorran 5,2 millones de toneladas de CO2”, lo que supone un valor de 128 millones de euros según los costes de emisión. Además, se evita el consumo de 1,9 millones de toneladas equivalentes (teps), lo que implica que los 187 parques ayudan a ahorrar otros 255,2 millones.