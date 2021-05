Las empresas biotecnológicas gallegas abordan vías de financiación pública para seguir innovando en el escenario post-COVID

Las empresas biotecnológicas de Galicia, agrupadas en torno al Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), exploran “con intensidad” nuevas vías de financiación pública para seguir apostando por la innovación en el nuevo escenario que se presenta tras el impacto de la COVID-19 en la sociedad mundial. En un comunicado, las firmas biotech gallegas afirman que están decididas a seguir apostando por la innovación para desarrollar sus proyectos, muchos de ellos también vinculados a combatir la pandemia del coronavirus. En este escenario se desarrolló a lo largo de la mañana del miércoles el Bioalmorzo online Oportunidades de financiación para empresas biotecnológicas, organizado por Bioga y en el que participaron la Axencia Galega de Innovación (GAIN), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la Empresa Nacional de Innovación (Enisa). Estas tres instituciones gestionadas por las Administraciones públicas acercaron al ecosistema biotecnológico gallego al abanico de instrumentos de apoyo a la I+D+i empresarial.

“Non queremos perder tempo; queremos coñecer de primera man que instrumentos financieiros impulsados por entidades públicas están á nosa disposición para seguir avanzando no desenvolvemento das nosas iniciativas, no impulso dos nosos proxectos”, asegura Carme Pampín, presidenta de Bioga, quien destaca que todo el sector gallego “quere situarse en primeira liña ante o novo escenario que deixará a pandemia da COVID-19”. A su juicio, “no horizonte máis próximo comenza unha etapa de novas oportunidades e queremos estar preparados, queremos aproveitalas”. Porque, según explica, “a innovación está no noso ADN, é o sangue que corre polas veas das grandes, medianas e pequenas empresas biotecnolóxicas de Galicia”.

En el Bioalmorzo sobre las Oportunidades de financiación para empresas biotecnológicas participó Patricia Fernández Liz, directora de Área de Servicios de GAIN, quien dibujó el Mapa de apoyos a la innovación 2021 de su entidad. Juan Luis Romera, gestor del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), se encargó de detallar los Instrumentos de apoyo a la I+D+i del CDTI en 2021. Y Pedro Sotoca, responsable de Inversiones de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), con una ponencia sobre la financiación a medida para cada empresa. Muchas compañías gallegas rediseñaron y están rediseñando sus estrategias para apostar también por abrirse camino en la oportunidad generada alrededor de la lucha para aplacar al coronavirus y los fondos de reactividad económica de la Unión Europea. A este Bioalmorzo acudieron más de setenta representantes del sector biotecnológico gallego.