Las lavadoras causan furor y copan la mitad de ayudas del renove de electrodomésticos

El plazo de solicitudes de la nueva convocatoria del Plan Renove de Electrodomésticos de la Xunta se abría el pasado 20 de abril, y en los menos de diez días hábiles que lleva en vigor, acumula ya 4.881 solicitudes por un importe global que ronda los 755.000 euros. Como ya viene siendo casi tradición, entre las opciones de mejorar el equipamiento del hogar la preferida para hacerse con estas ayudas es, de nuevo, la lavadora, que acapara más de la mitad de las peticiones presentadas, en concreto un 52,5 %, con 2.561 por importe de 326.500 €.

Les siguen entre las preferencias de renovación de los frigoríficos y combis con un total de 1.072 solicitudes por más de 252.000 euros; una cifra similar, 1.014, para placas de vitrocerámica de cocina por cerca de 130.000 euros; y ya a mucha distancia los lavavajillas, con 188 y 30.900 euros de apoyo; y 46 congeladores por unos 15.370 euros.

Por provincias, A Coruña (1.819 peticiones y 267.458 euros) está en cabeza, seguida de Pontevedra (1.513 con unos 233.320 €), y a mayor distancia con cifras muy parejas Ourense (129.300 euros para 784 demandas) y Lugo (765 ayudas para 124.498 €).

Con este programa de apoyos el Insitituto Enerxético de Galicia (Inega), dependiente de la Consellería de Economía, pretende que 20.000 familias jubilen electrodomésticos caducos y puedan así ahorrar 560.000 euros al año en su factura energética.

El programa Renove Electrodomésticos persigue el cambio por aparatos más eficientes de frigoríficos o frigoríficos congeladores de clase energética A, B, C o D; congelador A, B, C o D; lavadora A, B o C; lavavajillas A, B o C; o encimeras de inducción total.

Las ayudas, a las que se destinan tres millones de euros –con lo que se incrementa un 70 % la partida de 2020– serán de concurrencia no competitiva y las solicitudes se tramitarán a través de entidades colaboradoras. Alcanzarán el 25 % del precio del electrodoméstico para un consumidor general, el 50 % para los vulnerables y el 75 % para los vulnerables severos, por lo que, según la tipología de electrodoméstico y el consumidor, oscilarán entre 100 y 450 euros. Cada beneficiario solo podrá recibir una ayuda para cada una de las tipologías con un máximo de tres electrodomésticos.

Con esta nueva convocatoria la Xunta prevé promover una movilización de 10,5 millones en compras, la reducción del consumo energético de 4.050 MWh/año, una merma de las emisiones de CO2 equivalente a la plantación de 60.000 árboles y la creación de unos 150 empleos.

El objetivo de esta acción es que Galicia avance en la transición energética, promoviendo un cambio cultural que proporciona a las familias las herramientas necesarias para la descarbonización desde sus propios hogares.

Se pretende no solo la reducción de los costes energéticos y la mejora de la calidad de vida ligada al cuidado medioambiental, también contribuir a la reactivación económica de los cientos de comercios adheridos. También se informará a los consumidores sobre el nuevo etiquetado derivado del reescalado de la calificación energética.

En la pasada convocatoria la Xunta apoyó 11.822 actuaciones por 1,7 millones, también más de la mitad para la compra de lavadoras, producto estrella. El 40 % fue para familias vulnerables, se movilizaron seis millones de negocio y 300.000 euros de ahorro energético anual.