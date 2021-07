Las universidades gallegas estrenarán diez nuevas titulaciones el próximo curso

El Sistema Universitario Galego (SUG) sigue con su proceso de actualización de su oferta de titulaciones. El próximo curso van a estrenar diez nuevas. De ellas, tres son grados, cinco másteres y dos programas de doctoramiento. El Diario Oficial de Galicia publica la orden que autoriza su entrada en funcionamiento, tras el visto bueno del Consello Galego de Universidades, de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug) y del Consejo de Universidades.

Así pues, se van a estrenar tres nuevos grados, uno en cada una de las tres universidades que componen el SUG. La Universidade de Santiago de Compostela estrenará el grado de Xestión Cultural, que se va a impartir en la Facultade de Humanidades do Campus de Lugo (USC). Va a ofrecer 45 plazas: 25 de ellas van a ser presenciales, y 20 en la modalidad semipresencial. Con el comienzo de la impartición de este título se inicia el proceso de extinción del grado en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural.

Por su parte, en la Universidad de Vigo (UVigo) se va a impartir el grado en Filoloxía Aplicadada Galega e Española. En este caso, van a ser 50 plazas en la Facultade de Filoloxía e Tradución del campus de la ciudad olívica. Habrá dos especialidades: la Mención Galego y la Mención Español. Esto implica el inicio del proceso de extinción del grado en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios.

El tercero de los grados se va a ofrecer en la Universidade da Coruña (UdC). Se trata del grado de Máquinas Navais, en la Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas. Son 50 plazas en la modalidad presencial, con distinción de la modalidad en Enerxía e Propulsión y la modalidad de Oficial Electrotécnico. La titulación que se va a extinguir es el grado en Tecnoloxías Mariñas.

En cuanto a los másteres, la mayoría se van a impartir en la USC: se trata de los másteres en Tecnoloxías en Marketing e Comunicación Política; el máster en Sistemas Aéreos Non Tripulados, que se va a ofrecer de manera conjunta con la UVigo; Xerontoloxía, en colaboración con la UdC; y Xornalismo e Comunicación Multimedia: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento. En la UdC se estrena el máster en Erasmus Mundus en Sotibilidade e Industria 4.0 Aplicada ao Sector Marítimo. Se va a impartir conjuntamente con la Università degli Studi di Napoli Federuci II y la University of Zagreb.

Por último, la Universidade de Santiago pone en marcha los programas de doctoramiento en Agricultura e medio ambiente para o desenvolvemento, y el programa en Matemáticas e Aplicacións, un proyecto conjunto con la UdC y la UVigo.