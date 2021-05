menos visibles. La proporción de víctimas de violencia machista mayores de 65 años que acuden a Centros de Información a la Mujer es la más baja de todas las franjas de edad, según acaba de constatar el Grupo Investigación, Diagnóstico Educativo e Avaliación (IDEA) de la Universidade de Santiago (USC). “Esto no significa que no existan casos, más bien todo lo contrario, lo que sucede es que son menos visibles”, asegura la profesora y responsable de este proyecto del Instituto de Ciencias da Educación (ICE), Ana María Porto Castro.

El webinar Análise da situación das mulleres maiores de 65 anos que sofren violencia de xénero: visión das profesionais que atenden a este colectivo sirvió para evidenciar las opiniones de personas que atienden a estas víctimas. A través de una metodología cualitativa integrada por entrevistas y grupos de discusión, el estudio concluye que aunque todas las víctimas presentan necesidades semejantes con independencia de la franja de edad, existen matices a medida que pasan los años.

“A las mujeres mayores les cuesta ver su futuro, pues ya sienten que están en la última etapa de su vida, y esto dificulta su percepción de la violencia y de su situación”, explica la profesora Porto. “También es necesario tener en cuenta que la resistencia al cambio y el miedo para empezar de nuevo es un elemento importante a esta edad”, añade.

“En esta etapa de la vida, para las mujeres criar a sus hijos ya no es una necesidad; con todo, los recursos económicos son un obstáculo importante para ellas pues la mayoría no tienen nada propio: no tienen pensión o incluso no tienen casa”, explica Ana María Porto.

Por otra parte, estas mujeres están solas, aisladas y necesitan una importante red de apoyo, más allá de ocupar su tiempo en actividades que les permitan relacionarse con otras personas, advierten las conclusiones del estudio. C. BARBA