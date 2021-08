Liderazgos indiscutibles en PP y BNG

La guerra interna del PSdeG contrasta con la tranquilidad que se vive en PPdeG y BNG. Dos formaciones con liderazgos bien consolidados, sin oposición. Alberto Núñez Feijóo y Ana Pontón disfrutaban de un descanso mientras los cuchillos se afilaban para conquistar el poder en O Pino.

El PPdeG reeligió a Feijóo con más de un 98% de los votos a favor y ninguno en contra. Nadie planteó una candidatura alternativa, porque en los conservadores gallegos no hay voces disconformes ni opciones de plantar cara al líder de Os Peares.

Una situación diametralmente opuesta a la que se vive en el PSdeG, y que preocupa en cierto modo en las filas populares. “No es bueno que destaquemos por ser los únicos en paz. No es bueno que la alternativa al PP esté con problemas y sea inestable. Aunque nos beneficia, no nos alegra”, explican personas del núcleo duro del partido.

Saben que si el PSdeG se desangra, el flujo de votantes, en una gran mayoría, se puede ir al Bloque Nacionalista Galego. Y les preocupa que los nacionalistas se consoliden en el liderazgo de la oposición. “Si Feijóo llega a tener un resultado diferente, ahora estarían en el Consello de la Xunta un partido en niveles interno de implosión, y la presidencia en manos de un partido que no se esconde a la hora de regalarle protagonismo a Esquerra”, dicen.

En el PPdeG no hubo ni un atisbo de cambio en el Congreso de julio, y no lo habrá en los congresos provinciales de septiembre. Eso no parece preocupar en el partido. “Es más sencillo buscar cambios cuando las cosas no funcionan. Entiendo que las necesidades de cambio están en otros sitios. Casi nadie cambia al entrenador cuando ganas ligas”, argumentan.

No obstante, admiten que tienen “dificultades” en el municipalismo. Ahí sí que se barruntan cambios y una previsible sacudida en algunas candidaturas en el tramo final del año, o en los primeros meses del que viene. Reconocen que “en las locales hubo cuestiones que no funcionaron” y que, por tanto, “habrá cambios, los tiene que haber”. “Sin tener la alcaldía en ninguna de las ciudades y en una Diputación, tenemos que reaccionar”, indican, mientras recuerdan el “mensaje de activación” de Feijóo en el Congreso.

En el PPdeG contraponen la imagen de “unidad” que se transmitió en el Congreso de hace unas semanas, más allá de Galicia, y restan importancia a los encontronazos de Feijóo con Ayuso o Casado. “Cualquiera que hable de diferencias en el PP se lo tiene que mirar”, y aluden a las “purgas” de Pedro Sánchez.

PONTóN ES EL FUTURO. El Bloque Nacionalista Galego vivió una gravísima crisis interna hace más de un lustro. El partido estuvo en la UCI, y ahí emergió la figura de Ana Pontón, que devolvió a los nacionalistas al liderato de la oposición. Desde entonces nadie pone en duda a la portavoz nacional.

En el Bloque llevan “moito tempo cunha dirección moi estable”, señala la coordinadora de la Executiva Nacional, Goretti Sanmartín. El 7 de noviembre celebrarán su Asamblea Xeral, en la que se irán renovando poco a poco algunos cargos, con el protagonismo de jóvenes y mujeres. Pero será una citá “máis programática que de nomes”, porque Ana Pontón seguirá siendo la líder indiscutible de la formación y su equipo permanecerá prácticamente inalterable.

En la dirección del Bloque tienen la cabeza puesta más allá: primero, en las municipales de 2023, donde esperan “a multiplicación da capacidade de gobernar”. Después está el horizonte de las próximas autonómicas. “Pensamos que hai moitas opcións de que o nacionalismo galego chegue a gobernar”, apuntan.

Por eso, en el Bloque se respira tranquilidad y optimismo. Son años de estabilidad con Pontón al frente, en los que trabajan para hacer una renovación calmada pero constante. Sabe que tienen que incluir savia nueva, iniciar “o relevo xeracional”, pero sin dejar de contar con la voz de la experiencia. “Todo con moita calma”, destacan.

A mediados de septiembre se conocerá el calendario de plazos oficial de cara al 7-N, una asamblea “na que pode participar toda a militancia”, pero en una cita en la que lo básico será hablar de ideas, “en ningún momento de posta en cuestión dos liderados, porque o papel de Pontón é crucial, con moito percorrido por diante e moito que facer”.

Tras las tormentas del pasado, ahora impera la tranquilidad en el Bloque. Tampoco hay terremotos en el PPdeG. Los liderazgos de Pontón y Feijóo son indiscutibles. Y eso contrasta con las llamas del PSdeG.