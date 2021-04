Licenciado en Química porla Universidad de Almería, donde nació, se doctoró en la Autónoma de Barcelona. Su línea de trabajo está centrada en la química teórica y computacional. Después pasaría por Escocia y Minesota.

Explica su trabajo muy gráficamente para los no iniciados,: “Uno se imagina a un químico con una bata en un laboratorio. Yo no voy al laboratorio. Lo que hago es simular las reacciones químicas usando un centro de supercomputación”. Con un software, estudia las moléculas, ve cómo se mueven, cómo se comportan, su aspecto. Su especialidad está en los procesos catalíticos.

De su tierra dice que allí hay sol y viento, mientras en Galicia todo es lluvia. “A mí es que el sol ya me cansa. Me gusta ver los árboles verdes”. ¿La parte mala? Toda su familia y su pareja están en Andalucía. Tiene 34 años y su intención es, al acabar el contrato, de cuatro años, “si todo sale bien, estoy a gusto y si me renuevan”, continuar investigando en la USC. “Mi intención es asentarme aquí”.

Tras varias becas postdoctorales, que duran uno o dos años, considera que el contrato de atracción de talento, de cuatro años, sí le da “cierta estabilidad”. Del CiQUS dice que se están haciendo cosas importantes: “Hay otros centros más grandes, con más presupuesto, pero este tiene muy buen rendimiento”.