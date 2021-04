Los partidos gallegos aplauden el inminente fin del voto rogado

La derogación del voto rogado está más próxima. La proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemas ya ha echado a andar. Este jueves se debatió en el Congreso de los Diputados la enmienda a la totalidad presentada por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que pretendía permitir delegar el voto en un elector en España, que podría ejercer el sufragio hasta cuatro veces. Una enmienda que solo contó con el apoyo JxCat y la CUP.

En los últimos diez años, desde su entrada en funcionamiento en 2011, el voto rogado ha reducido de forma muy considerable el peso que tienen en las elecciones las personas residentes en el extranjero. En las pasadas elecciones autonómicas de Galicia, de las 463.163 personas con derecho a voto que formaban parte del Censo Electoral de Residentes Ausentes, solamente solicitaron votar 12.359, un 2,6% del total. Es cierto que estos últimos comicios estuvieron condicionados por el desigual avance de la pandemia y no solo por las trabas burocráticas para votar.

Con la derogación del voto rogado, se trata de facilitar que los residentes en el extranjero tengan más facilidad de voto y que no choquen con una burocracia que en muchos casos ha desanimado a intentar votar y, en otros, incluso, lo ha impedido por problemas de plazos.

Los tres partidos gallegos con representación en el Pazo do Hórreo están a favor de su derogación. Pero a todos les preocupa que no haya suficientes garantías.

MURO BUROCRÁTICO. El coordinador de acción exterior del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, afirma que su formación “leva moito tempo defendendo a necesidade de eliminar o voto rogado”. Recuerda que el propio Núñez Feijóo se han pronunciado en repetidas ocasiones, y recuerda su frase de que “o voto dos galegos ten que chegar en urnas de cristal”.

Los conservadores, “a favor de eliminalo”, apoyaron la propuesta de ley. Rodríguez Miranda considera que “o voto no exterior ten que parecerse o máis posible a como un galego exerce o seu dereito a voto na Galicia territorial”. El popular propone que se facilite el voto presencial, ya sea en embajadas, consulados u otros edificios, y también agilizar el proceso de envío de papeletas.

El sistema actual, para la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, está provocando “moitas limitacións para poder exercer o dereito ao sufraxio para moitos migrantes”. “O que queremos é unha reforma garantista, que non poida volver a 2011, que non poida haber irregularidades, pero que se poñan os mecanismos que garantan o dereito a sufraxio. Estamos no século XXI”.

En este sentido, el diputado nacionalista, Néstor Rego, que se abstuvo en la votación sobre la enmienda de ERC, llevará una serie de propuestas para “que poida haber urnas físicas en máis lugares que nas embaixadas”. Rodil explica que “en moitos casos” esta limitación “implica grandes desprazamentos, supoñen un custo. Hai países que non teñen embaixadas. En 2021 pode subsanarse con todas as garantías democráticas”.

Y en este debate, quieren ir un paso más allá, y se acuerdan de los marineros de altura que no tienen mecanismos para votar. Por eso quieren “introducir todas as reformas necesarias”.

Por parte del PSdeG, habla Xoaquín Fernández Leiceaga, su presidente y senador en Madrid. Señala que el actual sistema del voto rogado “ocasiona dificultades, dilacións e impide votar”. Por lo tanto, “había que reformar” el sistema, con alternativas que faciliten el voto a los gallegos residentes en el extranjero. Señala la posibilidad de descargar las papeletas de forma telemática o la ampliación del plazo de votación.

GARANTÍAS NECESARIAS. Los representantes de las tres formaciones coinciden en señalar que la derogación del voto rogado tendrá que venir acompañada de garantías.

Independientemente de las soluciones para facilitar el voto a los residentes en el extranjero, tiene que ser limpio. Rodríguez Miranda, asegura que “todos os sistemas son benvidos, pero sempre mantendo as garantías de identificación do elector e custodia do proceso”. “Non pode ser un sistema de voto que entre en tela de xuizo. O voto emigrante ten que ser absolutamente digno”, ahonda.

Olalla Rodil, recuerda que su formación siempre fue muy crítica con la legislación que había antes de 2011. “Son sobradamente coñecidas as irregularidades que se viviron neste país, no que a persoas que viven no extranxeiro tiñan un peso moi importante”, asevera.

La reducción de participación desde que se implantó el voto rogado, en opinión de la viceportavoz del BNG, evidencia que “non tíñamos un sistema garantista”. En todo caso, el objetivo es que “toda persoa galega emigrada poida votar”.

Leiceaga apunta que “teñen que traballar máis na ponencia, garantizar que é un proceso limpo e transparente. Hai que facer un esforzo para que a xente poida votar”. El presidente de los socialistas gallegos incide en la importancia de “conseguir o máximo consenso posible e garantizar a calidade so sufraxio para que non haxa sospeitas”.

Por mucho que se acabe con el actual sistema de voto rogado, Leiceaga tiene claro que “as porcentaxes non van ser tan altas”, aunque sí que se incrementará.

CORREGIR LOS ERRORES. Con este proceso, se abre la vía para deshacer el acuerdo al que llegaron en 2011, entre otros, el PP y el PSOE. Miranda sostiene que, “no seu momento, se cambiou co mellor criterio para corrixir defectos, pero xa se evidenciou que non é valido, porque limita un dereito fundamental”.

Por su parte, Leiceaga responde que la idea, que era buena, tuvo consecuencias no deseadas: “Supoño que o que primou foi intentar que non houbese distorsións para evitar manipulacións, e iso desapareceu. Pero tivo un efecto colateral moi negativo, reducir a mínimos a participación”, añade.