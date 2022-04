Luz y gas un 83 % más caros disparan el IPC gallego, récord en cuatro décadas

Santiago. El líder del Partido Popular y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que el objetivo de cualquier “política decente” es bajar los impuestos a los trabajadores, a las rentas medias y a las rentas bajas y “no vivir del sobresfuerzo que están haciendo pagando un 10 % más caro los productos que comprar para poder llegar a fin de mes”.

Feijóo se pronunció de este modo en un acto en Porto do Son (A Coruña), al ser preguntado por los datos conocidos este miércoles, con un IPC subiendo ya a doble dígito en Galicia y casi al diez por ciento en España

En su intervención, Feijóo ha asegurado que en España “no hay nadie, salvo el Gobierno, que no esté preocupado por la inflación”. “Tenemos la inflación más alta de los últimos cuarenta años, es un 40 % más alta que la de nuestros socios europeos y al Gobierno le parece que la inflación es una cuestión que solo le preocupa al PP”, señalaba el líder popular.

Así, tras asegurar que las familias tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes, los transportistas para llenar los camiones de diésel y los pescadores para salir a faenar, ha asegurado que se trata de la “principal preocupación” del país en un contexto en el que las familias atraviesan “enormes dificultades para pagar el recibo de la luz” y hay empresas que “han cerrado” porque no pueden pagarlo, recogió Europa Press.

“Por tanto, el objetivo de cualquier política decente desde el punto de vista de los trabajadores, de las familias, de las rentas medias y bajas es bajar los impuestos”, incidía.

Feijóo ha señalado que bajar la inflación es la “prioridad” y que “bajando la inflación casa todo”. “Y por supuesto, las pensiones”, afirmaba quien todavía es el titular de la Xunta en el descuento, para preguntar “de qué vale subirle a un pensionista un 2,5 % el pasado año si de ese 2,5 % el 40 % son impuestos”.

“Por tanto”, incidía el de Os Peares, “contengamos los impuestos y honremos las pensiones”. “Una cosa sola es simplemente una falacia desde el punto de vista del poder adquisitivo. Si no controlamos los precios, las pensiones no llegarán, porque la subida se la come el precio”, finalizaba. E. P.