Marca máximos de 29 años la subida de precios en España, que superará Galicia

Santiago. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que las autonomías alcanzarán en 2022 un déficit del 0,6 % del PIB, dos décimas más que en 2021, y les recomienda que no utilicen los nuevos ingresos previstos en gasto estructural que no tendrá financiación permanente. ¿En todas? En el caso de Galicia no, pues bajará del 0,5 del ejercicio en curso al 0,4 % de las cuentas del próximo.

El Informe de la AIReF sobre los Proyectos y Líneas Fundamentales de los Presupuestos 2022 de las Administraciones Públicas indica que ese déficit del 0,6 % del PIB es ligeramente inferior al conjunto de las previsiones autonómicas agregadas para 2022, que si se cumplieran lo elevarían al 0,7 %.

El aumento del déficit autonómico para el próximo ejercicio se explica, según el informe, por una caída de los recursos en 2022 -excluyendo el efecto de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)- que no se ve totalmente compensada por la progresiva retirada de las medidas vinculadas a la pandemia.

En concreto, los recursos autonómicos caerían en torno a un 2 %, perdiendo 1,6 puntos de PIB por la mejora esperada en 2021, mientras el gasto experimentaría una ligera caída sobre el nivel del año anterior, al compensarse en gran parte la reducción directamente vinculada a la covid-19 con crecimientos más acusados en otros gastos.

En sus análisis de cada comunidad, la AIReF detecta diferencias importantes tanto respecto a sus propias previsiones como a las de las respectivas autonomías. Respecto a 2021, empeora sus perspectivas en otras cuatro: Aragón, Cantabria, Cataluña y La Rioja, aunque se mantienen por debajo del -1,1%.

Para 2022, estima que 9 comunidades podrían cerrar con un déficit inferior al 0,6 %: Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja; cuatro cerrarían en la media, Andalucía, Aragón, Cantabria y Extremadura; y el resto, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, por encima. J. C.