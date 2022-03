Medio Rural exige al Estado asegurar el suministro de pienso en las granjas

Santiago. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) priorizará la realización de pruebas urgentes debido a la falta de suministros como consecuencia de la huelga de transportes que tiene lugar desde el pasado lunes.

En un comunicado remitido a los medios, la Consellería de Sanidade explicó ayer que, en el área sanitaria de A Coruña y Cee, podrían verse afectadas a las analíticas ginecológicas de vellosidades coriónicas y líquidos amnióticos si no es posible garantizar que la entrega en el laboratorio de destino, en Barcelona, se cumplirá en los plazos idóneos.

Con todo, Sanidade aseguró que, por ahora, no hay desabastecimiento de reactivos ni fungibles de laboratorio, si bien apuntó que desde el jueves no se está recibiendo este tipo de material de manera habitual.

En lo referido el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos la huelga no está afectando la actividad asistencial. Así las cosas, el único incidente hasta el momento y la falta de pellets y astillas para la calefacción y el agua caliente de los hospitales de Calde y A Mariña. Hasta el momento se suple esta falta con gasóleo, pero la Consellería advierte de que puede no ser suficiente si no se recupera la normalidad en el suministro a partir del martes.

En el caso del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, por el momento tampoco se ha producido una repercusión en la actividad asistencial, pero de seguir los problemas por el paro del transporte comenzaría a preocupar la farmacia y los hospitales comarcales.

En Pontevedra y O Salnés no ha sido preciso de momento anular ni reprogramar la actividad prevista, pero desde Sanidade advierten de que esto puede cambiar para peor si la situación actual se mantiene hasta principios de la semana próxima.

En cuanto al área de Vigo, la Xunta explica que se continúa realizando toda la actividad asistencial, si bien se ha cambiado el protocolo de programación para que sólo se lleven a cabo las operaciones quetengan garantizado el 100% del material necesario para su realización.

Por último, respecto al distrito sanitario de Santiago de Compostela y Barbanza y al de Ferrol, tampoco hubo que suspender ningún acto de la actividad asistencial, afortunadamente, debido a los incidentes en las cadenas de transporte. redacción