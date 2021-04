Miñanco defenderá en el Supremo el primer ‘match-ball’ de su futuro judicial

José Ramón Prado Bugallo siempre mantuvo muy buena relación con su primera mujer María Rosa Pouso, su excuñada Josefa Pouso y, por supuesto, con sus dos hijas mayores (tiene una tercera fruto de su relación con la panameña Odalys Rivera) Rosa María e Isabel Prado (la única que no tiene cuentas pendientes con la Justicia). Siempre las defendió y lo seguirá haciendo. No cesan voces que dicen que las arrastró al infierno de ser imputadas, juzgadas y condenadas pero lo cierto es que aún en su última declaración (del pasado 5 de enero) por videoconferencia ante la jueza María Tardón trató de protegerlas. Como siempre se hace con alguien de la familia y Sito las considera como parte suya.

El pasado lunes reproducía el diario El País la grabación realizada al narco cambadés cuando la magistrada de la Audiencia Nacional le comunicaba su nuevo procesamiento por tráfico de drogas. En un momento se refirieron a “su familia de Galicia” y no dudó en saltar con vehemencia. Miñanco dijo que “yo creo que mi abogado cursara en estos días un escrito al juzgado donde, siguiendo mis instrucciones, dirá que yo me declararía culpable si ustedes demuestran solo una vez que hay una grabación de Claudia Viviana (su última expareja que también está imputada en la causa de la operación Mito) con algún miembro de mi familia”.

“Una sola grabación con cualquier miembro de mi familia de Galicia antes de mi detención. Una sola. No como dice el informe policial que hablaban diariamente... Con una sola, me declararé culpable de lo que se me acusa”, sentencia Miñanco en tono desafiante y sin quebrársele la voz en ningún momento, convencido, él al menos, de que era cierto lo que decía.

Esta comparecencia del más conocido de los capos gallegos se produjo dentro del asunto judicial, el segundo match ball que se juega, cuando se le comunicó el auto de procesamiento en la operación Mito, en la que inicialmente también fueron detenidas la hija mayor y la exmujer de Prado Bugallo, que finalmente no llegaron a ser procesadas por la magistrada María Tardón, aunque sí aparecen con esa condición las mercantiles Inmobiliaria San Saturnino en la que figura María Rosa Pouso como máxima responsable, y Astilleros Facho donde trabajaría Rosa María Prado.

En esta declaración de apenas dos minutos, Sito Miñanco mantuvo su inocencia ante la magistrada en la siguiente conversación:

María Tardón: Esta usted conforme con estas imputaciones que le hago en este auto de procesamiento

Sito Miñanco En absoluto. No puedo estar conforme son absolutamente falsas, se pueden demostrar y se van a demostrar que los informes policiales que dieron origen al auto de procesamiento son como mínimo ilegales. Esto que yo digo se demostrará. No puedo estar de acuerdo porque el oficio 3368 de la Comisaría de Policía Judicial, que dio origen al auto de 2 de febrero de 2018, está basado en un oficio lleno de mentiras, de incongruencias y de juicio s de valor. Como usted sabe yo escuché todas las grabaciones autorizadas por usted. Mis abogados tienen ya parte de lo que rebato. Son incongruencias, verdaderas salvajadas y mentiras que se pueden desmontar. Aunque me gustaría declarar y seguir hablando siguiendo la recomendación de mis abogados y sus instrucciones, me voy a acoger a mi derecho a declarar recogido en la Constitución en su artículo 17.3 y no voy a declarar

Jueza: Muy bien, está en su derecho, ¿a su letrado tampoco le va contestar a alguna pregunta?

S.M: Si él quiere hacerme alguna pregunta puede hacerla.

Jueza: Por eso, le puedo trasladar la palabra a su letrado, a los demás no porque usted ya manifestó su intención de no declarar.

Abogado: ¿Niega ser el autor de los hechos de lo que se le imputa en este auto de procesamiento?

S.M.: Absolutamente. Lo niego total.

La titular del juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional le anunció al narco cambadés que, tras los recursos que se pudieran presentar, traspasaría todas las actuaciones a la Sala de lo Penal, pero Sito Miñanco pide un último turno de palabra e insiste en referirse a sus parientes más cercanos en Cambados, a los que pretende separar de la causa judicial abierta que, sin duda, les salpica directamente.

“Una sola cuestión quiero reiterar una vez más que si se demuestra una sola conversación de Claudia Viviana Delgado Galván con cualquier miembro de mi familia de Galicia una sola vez, no como dice el informe policial que hablaban diariamente. Si hay una sola conversación, insisto, yo me declararé culpable. Pero si no existe eso debería traer consecuencias para quien hizo ese informe falso, malicioso y con ánimo solo de hacer daño”, sentencia de forma contundente Sito Miñanco.

FOTO: HIJAS. Isabel, con su pareja, a la izquierda, y Rosa María Prado Pouso, con una amiga, a la salida de la Audiencia Provincial de Pontevedra tras una de las sesiones del juicio por blanqueo de dinero contra Sito. Foto: S.Sas