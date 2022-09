Nace una red de colaboración basada en la gestión sostenible del mar gallego

Galicia es mar. Galicia es pesca. Galicia es marisco. Galicia es sal. Galicia es toda aquella tradición pesquera que arrastra a sus espaldas y que la ha llevado a crecer como comunidad vinculada al agua y a gozar de reconocimiento internacional en lo que a gastronomía se refiere. Por eso, en un momento en el que el cambio climático está afectando estrepitosamente a nuestros océanos y, por tanto, a las especies que en ellos habitan, resulta fundamental tomar conciencia de la importancia de protegerlas, pues ellas son las que han aupado en gran medida nuestra economía.

Con esta visión en mente, nace ahora una nueva Rede gallega que vincula al sector pesquero y a los organismos científicos de Galicia que tiene la finalidad de incrementar el intercambio de información entre los diferentes agentes relacionados con este ámbito, para adaptarse al contexto ambiental y socioeconómico de las actividades pesqueras y de los recursos marinos gallegos.

La conselleiro do Mar, Rosa Quintana, fue la encargada de inaugurara en el día de ayer el acto de constitución de la Rede, debido a que la misma es una iniciativa pionera, sin precedentes, dentro de la comunidad gallega, detrás de la cuál se encuentra la propia Xunta de Galicia. En el acto, celebrado en la Cidade da Cultura, la titular de Mar puso de manifiesto que este órgano enriquecerá los datos y argumentos de Galicia a favor de una gestión marítimo-pesquera en la que estén en equilibrio los criterios mediambientales, económicos y sociales y se garantice el futuro del mar promoviendo una gestión responsable.

En este sentido, Rosa Quintana destacó la necesidad de contar con más datos biológicos, ambientales y socioeconómicos para poder defender los intereses de Galicia ante instituciones como las europeas, e hizo hincapié en que esta Rede representa el potencial de Galicia en este ámbito.

Además, subrayó que esta iniciativa, como no podía ser de otro modo, aglutinará la experiencia de los agentes relacionados con el medio marino, permitirá explotar conjuntamente los nuevos intereses de la industria del mar y tratará de darles respuesta. En esta línea, ensalzó el trabajo que día a día realiza el propio sector pesquero y los organismos científicos de Galicia a favor de una pesca sostenible y competitiva. Una labor, incidió, que permitió “profundizar en la mejora de las metodologías de trabajo con las que proteger el medio y los recursos marinos de la comunidad gallega”.

Esta iniciativa concuerda con lo que promueve el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en relación a la colaboración entre los sectores científico y pesquero y entre sus funciones se encuentra la de promover la participación activa del sector en proyectos de investigación, muestras, monitoreos y pruebas tecnológicas y proporcionar el seguimiento científico necesario para las actividades de gestión de los recursos marinos incorporando el conocimiento del sector pesquero.

La Rede está coordinada por la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro y se compone de miembros de la Federación Galega de Confrarías y de cada una de las tres federaciones provinciales; del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar); del Centro de Investigación Mariñas (CIMA); del Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico; de las tres universidades gallegas (USC, UDC y UVigo); de la Axencia Estatal do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC); del Consello Galego de Pesca; del colectivo de marisqueo a pie; de la Federación de redeiras y de los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP), entre otras entidades e instituciones.