Nada cambia. Puede ser una gran oportunidad para comprar

Ha sorprendido el día de hoy el comportamiento de las acciones de Inditex ante el anuncio del cambio del presidente. Pablo Isla gozaba de un reconocido prestigio, es el que ha liderado toda la transformación, tanto digital como de los centros físicos de la compañía, y esos cambios por sorpresa no gustan al mercado.

Es verdad que el momento de incertidumbre por el que estamos pasando, ha hecho que esa noticia, que en un contexto de mayor neutralidad hubiera sido más suave, se ha visto acrecentada.

Esto nos lleva a pensar que, de momento, mientras las acciones se mantengan por encima de la zona de los 27-30 euros, tal vez sea una oportunidad de compra, porque no ha cambiado nada. No cambia la estrategia, no se definen nuevos planes de negocio, simplemente hay un cambio a nivel de dirección; pero ni la señora Ortega es una novata en esto ni se está tocando fondo lo que es el modelo de negocio.

Así las cosas, de momento pensamos que es un poco exagerado el movimiento que hemos visto y que también estamos viendo que, a medida que avanza la sesión, esas pérdidas se están reduciendo, lo que nos hace pensar que esa zona de soporte de los 27-30 euros va a funcionar. A nivel fundamental no hay cambio alguno en la compañía.

Entonces lo achacamos más bien a unos excesos por la volatilidad existente, que no a un cambio estratégico ni nada que tenga que ver con el verdadero negocio de la compañía.