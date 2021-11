“No Bloque non renunciamos a ningún sector do electorado”

MOCIÓN DE CENSURA EN O PORRIÑO A portavoz nacional do Bloque cargou este lunes contra os movementos que se están producindo no Porriño (Pontevedra) para presentar unha moción de censura contra a socialista Eva García de la Torre e darlle a alcaldía ao Partido Popular. “Darlle unha alcaldía ao Partido Popular é unha irresponsabilidade que non vai a contar co aval do BNG”, sinalou Pontón respecto ao Goberno local actual que está conformado por sete concelleiros: os catro do PSOE, dous do Bloque e un de UDDL.

Así, a líder do Bloque lamentou nunha comparecencia ante os medios de comunicación en Santiago, segundo recolleu Efe, que Esquerda Unida teña decidido negociar unha moción de censura en O Porriño para situar ao Partido Popular na Alcaldía e insistíu en que lle parece unha “moi mala idea”. Na súa opinión, “esa moción de censura non debería ir adiante. Esa é a posición do Bloque”, zanxou.