No consigue acercarse a la media estatal el salario bruto mensual gallego

El salario bruto mensual en Galicia fue el año pasado 92,58 inferior al de la media de España, lo que equivale a un 4,4 % menos, según datos divulgados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cuatro comunidades -País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña- cuentan con salarios medios por encima de la del conjunto de España y a continuación le siguen por debajo Asturias, Baleares, Cantabria y Galicia en octava posición.

El salario medio mensual bruto en 2020 fue de 1.941,9 euros en Galicia, lo que supuso 96,7 euros menos que la media en el conjunto de España, que se situó en 2.038,6 euros brutos, lo que representó un 4,7 % menos.

En el conjunto del Estado, el salario medio bruto subió 2,4 % en 2021, hasta 2.086,8 euros mensuales brutos, una cifra que asciende a 2.276,9 euros de media para los hombres y baja a 1.883,4 euros de media para las mujeres, de acuerdo con “El decil de salarios del empleo principal” del INE.

Esta desigualdad salarial se debe a que las mujeres trabajan a tiempo parcial, con contratos temporales y en ramas de actividad menos remuneradas en mayor proporción que los hombres. El salario mediano (el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor salario, deja una mitad por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima) se situó en 1.757,4 euros, con un incremento del 3 % respecto al año anterior.

De los 16,6 millones de asalariados que había en 2021, un 40 % ganó entre 1.366,5 y 2.342,2 euros; un 30 %, 2.342,2 euros o más; y el 30 % restante, menos de 1.366,5 euros.En el grupo de menor salario (1.366,5 euros) se situó el 40,5 % de las mujeres asalariadas y el 20,2 % de los hombres.

En el grupo intermedio (entre 1.366,5 y 2.342,2 euros) estaba el 46,3 % de los hombres y el 33,3 % de las mujeres, mientras que en el grupo de mayor remuneración estaba el 33,6 % de los hombres y el 26,3 % de las mujeres.

Las comunidades autónomas con mayor concentración de salarios elevados fueron País Vasco (46 % de asalariados con ganancias de al menos 2.342,2 euros mensuales), Madrid (38,6 %), Navarra (37,6 %) y Cataluña.

En este tramo de salarios altos, las comunidades menos representadas fueron Extremadura (14,6 %), Murcia (22,9 %) y Andalucía (23,3 %).

La actividad económica con mayor proporción de salarios elevados fue el de actividades financieras y de seguros, mientras que la rama con menor remuneración correspondió a las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico.

Los trabajadores más jóvenes se concentran en los salarios más bajos, mientras que los de mayor edad tienen un peso relativo mayor en los más altos. El 63 % de los asalariados menores de 25 años recibió un salario mensual inferior a 1.366,5 euros.

Los asalariados del sector público ganaron 2.807,1 euros de media (77,6 euros menos que en 2020), mientras que para los del sector privado la media fue de 1.901,7 euros (83,1 euros más). La diferencia se debe a que en el sector público hay mayor peso de trabajadores con estudios superiores, distinta estructura ocupacional, menor proporción de empleo parcial y mayor antigüedad de los empleados, según el INE.

CRÍTICAS AL NUEVO CÁLCULO DE LAS PENSIONES. La CEOE estudiará la propuesta sobre la segunda fase de la reforma de pensiones, presentada en la tarde del lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero “de entrada” ve difícil llegar a un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales. Los empresarios consideran que los planteamientos de la Seguridad Social llegan “tan tarde”, a un mes de cumplir los compromisos con Bruselas, que “no se entiende bien el papel de los agentes sociales”.

La cartera de José Luis Escrivá llevó a la mesa de diálogo del lunes la propuesta de ampliar progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

En cuanto a la base máxima de las pensiones, el Gobierno ha propuesto a sindicatos y empresarios la posibilidad de vincular su evolución al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC, además de un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Esto irá acompañado de un incremento de la pensión máxima. La Seguridad Social recuerda que este planteamiento es “un punto de partida”.

Por el momento, CCOO considera “claramente insuficientes” las propuestas presentadas este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y también lamenta su “tardanza” para sentarse a negociar.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, señaló que la extensión del periodo de cálculo “no es una medida necesaria, no genera consenso para su aprobación” y es la única medida que se ha puesto sobre la mesa “que no es una recomendación del Pacto de Toledo”.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, expresó este martes su rechazo a los planteamientos del Ministerio y considera que Escrivá se ha equivocado en su propuesta.

Yolanda Díaz rechaza la ampliación del cálculo de las pensiones La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado en contra de la ampliación del cálculo de la base reguladora de las pensiones a 30 años como ha propuesto Escrivá, asegurando que la medida dificultaría el acceso a la jubilación.

Díaz señaló que ampliar de 25 a 30 años el periodo de cómputo de la pensión es “un endurecimiento del acceso a las pensiones” que no puede compartir. “Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. En este sentido, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos”, aseveró la vicepresidenta.