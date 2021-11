O campo galego ten relevo xeracional

Lalín. Adán rematou a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e tras cursar o primeiro ano de Bacharelato decidiu deixar os estudos e incorporarse á explotación porcina familiar, situada en Lalín. Na actualidade, xunto coa súa nai é o encargado do seu mantemento. “O agro sempre foi unha cousa que me gustou e como miña nai xa estaba no negocio decidín incorporarme para levalo adiante”, afirma.

Teñen 1.200 porcos en naves de cebo. Chegan á explotación con un ou dous meses e catro meses máis tarde recólleos unha integradora. Cada día, entre as súas tarefas está revisar que non haxa ningún animal enfermo nin ningún tipo de avaría, entre outras. A maiores ten unha granxa de vacas leiteiras, unhas 60 cabezas. “Aínda que sexan menos requiren moito máis tempo a diario”, asegura. Neste caso encárgase de muxir e de preparar o alimento e as camas do gando, e de todo o traballo que require do manexo de tractor.

A clave para Adán é a organización. Así, primeiro fan o traballo principal na explotación de vacas e ao rematar a media mañá van para a nave dos porcos. A época máis dura é nas campañas do ensilado xa que traballa con maquinaria para explotacións foráneas. “Quero estar a todo e despois afogo”, di entre risas. Nesa tempada reciben axuda dun traballador e ademais o seu irmán pequeno de dezaseis anos, que está estudando, bótalles unha man cando é necesario.

Considera que o agro é unha saída laboral para os mozos e mozas galegos sempre que haxa motivación. “Facendo as cousas ben e traballando profesionalmente creo que debería ser unha boa opción. Agora non é tan esclavo como hai anos e pódese ter tempo libre con turnos de traballo. Moitos din que é atado e non podes faltar un día pero eu non o vexo así”, sinala.

Pretende seguir coas dúas explotacións e aumentar en calquera delas ou incluso noutra que non teña nada que ver. “Valorarase o que máis compense facer”, asegura.