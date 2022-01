O espírito emprendedor galego resiste á crise do coronavirus

A crise da covid-19 provocou un lixeiro parón da actividade emprendedora, situándose a taxa de actividade emprendedora (TEA) en Galicia en 2020 nun 4,3 %, mantendo as mulleres, como xa sucedera en anos anteriores, un impulso emprendedor (5 %) superior ao masculino (3,5 %).

Así aparece reflexado no Informe Executivo GEM Galicia 2020-2021 no que se realiza un seguimento da actividade emprendedora na comunidade a partir de datos recollidos en setembro de 2020.

Dende GEM Galicia destacan a capacidade dos galegos e galegas para adaptarse ás situacións adversas con resultados positivos, xa que un 7 % da poboación mostraba intención de emprender nos próximos anos. “Estes datos, obtidos nun momento de total incerteza, permiten ser optimistas no proceso de recuperación da actividade emprendedora”. Esta foi a mensaxe que trasladou a directora técnica do proxecto GEM, Isabel Neira, durante a presentación dos resultados do informe do que se informou este martes.

Perfil: Persoas en idade adulta con estudos O estudo identifica tamén o perfil da persoa emprendedora en Galicia. A idade media sitúase en torno aos 40 anos, aumenta a porcentaxe que posúe estudos de formación profesional e superiores (o 43 % dos emprendedores e o 39 % no caso das emprendedoras), e nas iniciativas nacentes tamén destaca a porcentaxe dos emprendedores/as con estudos de posgrao (un 28 %).

As persoas emprendedoras presentan grandes doses de iniciativa e inquietude. En concreto, un 15 % esperaba xerar emprego en plena pandemia, momentos nos que a metade da actividade estaba paralizada, e o 19 % das súas iniciativas presentaban un marcado carácter innovador.

A falta de oportunidades no mercado de traballo, principal motivo para emprender Un dos cambios máis relevantes nun ano singular, foron as motivacións que lles levaron a emprender a estas persoas. Sete de cada dez iniciativas indicaban que a falta de oportunidades no mercado de traballo é unha das motivacións para desenvolver o seu proxecto, descendendo de modo considerable aquelas que nacen coa idea de marcar unha diferenza no mundo, dende o 35 % en 2019 ata ó 21 % en 2020. Ademais, a tradición familiar, que motiva a un 28 % dos emprendedores, segue a ser un dos motores das iniciativas.

Os emprendedores galegos son, en xeral, persoas que declaran ter habilidades e coñecementos para emprender. Neste sentido Galicia atópase por riba da media doutros países. Máis da metade manifestaban a súa intención de seguir xerando emprego, e ao redor dun 20 % puxo en marcha innovacións en produtos e servizos, e 15 % no caso de innovación en procesos.

Menos ingresos e máis dificultades O impacto da covid-19 supuxo para as iniciativas emprendedoras unha importante diminución de ingresos (no 58 % dos casos), máis dificultades na creación de empresas e dun xeito máis acusado nas de menos idade (76 %), un empeoramento das súas expectativas. Chama a atención que o 34 % dos propietarios de empresas xa consolidadas vían oportunidades durante a pandemia.

Máis medo ao fracaso entre a poboación en xeral Non obstante, o medo a fracasar e a percepción de poucas oportunidades para emprender continúan a ser os principais freos a actividade emprendedora, aínda que de xeito menos acusado entre as persoas emprendedoras. Entre a poboación en xeral, o medo ao fracaso é dun 65 %, mentres que entre as persoas emprendedoras baixa ao 52 %; no que respecta á percepción de oportunidades para emprender, o 17 % da poboación percibe oportunidades, mentres que entre os/as que xa emprenderon sube ao 19 %. Ademais, este índice é mais acusado no caso das mulleres, que perciben mais dificultades, aínda que, finalmente, alcanzan as mesmas ou superiores taxas de emprendemento.