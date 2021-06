O PSdeG lanza 300 propostas para dar a Galicia un "novo modelo económico" fronte a "políticas conservadoras" do PP

SANTIAGO. EP. O PSdeG presentou este sábado a súa proposta de ditame para a comisión de reconstrución poscovid do Parlamento de Galicia. Trátase dun documento cun total de 300 puntos que buscarán dotar á Comunidade dun "novo modelo económico" fronte ás "políticas conservadoras" do PP á fronte da Xunta nos últimos 11 anos. Nunha rolda de prensa, o secretario xeral dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero, debullou os centenares de suxestións coas que pretenden estar "á altura das circunstancias" e con "vontade de diálogo" de cara á redacción do ditame final e a súa aprobación, prevista en principio para o último pleno do actual período de sesións. Na súa comparecencia, na que estivo acompañado do presidente do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, entre outros representantes autonómicos e estatais do partido, Caballero criticou que nin a Xunta nin os seus orzamentos "foron capaces de impulsar a reactivación" de Galicia no seis primeiros meses de 2021.

Así, lamentou que o Goberno de Alberto Núñez Feijóo "non impulsa o investimento público" nin ten unha intención de "renovar as políticas económicas". Ademais, todo iso desemboca nun "abandono da xeración de emprego". Ante iso, o PSdeG lanza a súa proposta de ditame coa intención de "readaptar o modelo produtivo de Galicia para xerar emprego e establecer un sistema de servizos sociais que sexa un escudo protector" para a cidadanía. Entre todas as 300 suxestións, figura unha aposta por elevar o investimento en I+D+i ao 1,5% do produto interior bruto galego, así como un plan para contratar 2.000 novos investigadores.

As medidas socialistas tamén apostan por unha nova política industrial na Comunidade que teña especial incidencia naquelas zonas que sufran unha "maior crise" neste sector, para así deixar atrás "a orfandade" nas que as sumiu a Xunta. Ademais, Caballero situou como "prioridade" o "compromiso verde" do crecemento económico, cunha aposta polas enerxías renovables e a adaptación do sistema produtivo. A proposta de ditame tamén avoga pola rexeneración dos ríos e as rías e por apoiar economicamente a substitución xeracional nas explotacións agrícolas e gandeiras.

UN PLAN DE EMPREGO PARA 3.000 MOZOS

En canto ao emprego, o PSdeG suxire destinar 10 millóns de euros este mesmo ano a un plan para dar oportunidades laborais a 3.000 mozos que ademais "debe replicarse o ano que vén". Caballero tamén explicou que a proposta dos socialistas inclúe "axudas directas" a aqueles negocios que están "ao límite" debido á pandemia, mentres se lanza un plan de reapertura para pequenos empresarios e autónomos que "tiveron que pechar" por mor da covid.

Neste contexto, o secretario xeral do PSdeG lembrou que a Xunta aínda non entregou a pemes e autónomos os 234 millóns de euros transferidos polo Goberno de España, polo que urxiu a que o faga para que estes fondos cheguen "aos petos" de quen o necesitan.

SANIDADE, EDUCACIÓN E POLÍTICA SOCIAL

No ámbito dos servizos públicos, o ditame presentado este sábado recolle a creación de 5.000 prazas no Servizo Galego de Saúde (Sergas) para "cubrir as baixas existentes e converter en estables as prazas con eventualidade". O obxectivo é, engadiu, dotar ao sistema sanitario de maior capacidade tras anos "debilitado e descapitalizado".

En canto aos servizos sociais, o PSdeG propón un plan especial de pobreza, un novo modelo de residencias de maiores con 2.000 novas prazas sociosanitarias e o fortalecemento do Servizo de Axuda non Fogar (SAF).

En referencia a isto último, Caballero urxiu á Xunta a "asumir as súas competencias" e a aumentar de 9 a 12 euros a partida orzamentaria destinada ao SAF, porque --denunciou-- o Goberno galego "non está a cumprir", senón que "delega nos concellos" esta xestión.

Disto serviuse para lembrar que a Xunta recibiu "nun primeiro momento 700 millóns de euros" o ano pasado e "máis de 1.100 millóns" este ano de maneira extraordinaria. Precisamente por iso, o líder socialista non só reclamou que o Executivo galego destine máis fondos a servizos sociais que prestan os concellos, senón tamén que se incremente o Fondo de Cooperación Local.

Así mesmo, no ámbito educativo, o PSdeG suxire manter para o curso 2021/22 todos aqueles profesores que foron contratados de reforzo para o actual curso. O documento tamén recolle a gratuidade da primeira matrícula nas universidades públicas e que se "universalice a educación de 0 a 3 anos", como unha medida para dar "apoio ás familias". Precisamente, os socialistas apostan por unha reactivación "cun compoñente feminista", polo que propón un plan propio de conciliación e corresponsabilidade que fronte a fenda laboral existente entre os dous xéneros.

"DESPEGAMENTO ECONÓMICO" EN ESPAÑA

Pola súa banda, ao comezo da rolda de prensa, o presidente do PSdeG e coordinador da Comisión Interparlamentaria, Xoaquín Fernández Leiceaga, destacou o "optimismo" e a "esperanza" que alaga o panorama económico estatal, con institucións como o Banco de España revisando "á alza" as súas previsións de crecemento.

A isto sumou que "a estratexia de vacinación está a funcionar" a pesar das "críticas" que recibiu no seu día o Goberno central, tamén polo fin do estado de alarma.

Ademais, Leiceaga destacou que a Comisión Europea dese luz verde ao plan de resiliencia do Executivo de Pedro Sánchez con "dez sobresalientes e un notable", aínda que a oposición --mencionou a PP e Cidadáns-- traballaba cunha "campaña insidiosa" en Bruxelas "para que tivese un suspenso". Isto suporá a recepción de 19.000 millóns de euros neste ano. Nese contexto, o senador socialista esixiu á Xunta que "contribúa ao despegamento económico de Galicia apoiando ao tecido produtivo e apostando pola xeración de emprego". "Cando menos, ao mesmo ritmo que España", apostilou, para seguidamente reclamar a Feijóo "máis aposta polo crecemento e menos oposición ao Goberno de España".