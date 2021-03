Ofensiva en Madrid y Estrasburgo en defensa de las lenguas minoritarias

Santiago. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, apremió ayer al Gobierno central y al Ejecutivo gallego a reconsiderar su posición y recurrir la sentencia que reconoce el derecho de los Franco a ser indemnizados por los gastos de conservación del Pazo de Meirás ya que los veinte días hábiles para recurrir vencen el próximo 12 de marzo.

“Tenemos nueve días para hacer lo correcto”, incidió Pontón en una rueda de prensa en el Parlamento después de reunirse con una delegación de Iniciativa Galega pola Memoria que también pidió que se recurra el fallo.

La líder del BNG reiteró que la sentencia es un “regalo jurídico” a los herederos del dictador y que las administraciones públicas no deben permitir en tanto que supone una “bofetada” a las víctimas del franquismo y a las miles de personas que “lucharon por la recuperación del pazo”.

Considera a su vez que la sentencia constituye un “blanqueo al franquismo” y, de este modo, abre el camino a los Franco para que en instancias superiores puedan darle la vuelta a la sentencia y puedan volver a hacerse con el Pazo tras el fallo que por primera vez reconoció que Meirás era público y que tenía que formar parte del patrimonio de los gallegos.

Censuró de este modo que el dictamen no reconozca la mala fe de los Franco respecto a las torres de Meirás “como si no hablásemos de un bien que usurparon como verdaderos ladrones”. Ante una sentencia que, según Pontón, “repugna a cualquier demócrata” se preguntó si existe “algún tipo de pacto” entre el Gobierno de Sánchez “que se dice el más progresista” y la familia Franco para no dar el paso de recurrir un fallo que “atenta contra el sentido común”.

Por ello, desde el BNG insistió en que la Xunta y el Gobierno deben intentar que el pueblo gallego no tenga que “pagar dos veces por un bien que fue robado”.

Con este fin, el BNG lleva al pleno de la próxima semana una iniciativa en este sentido para que tanto el PPdeG como el PSdeG se pronuncien en este sentido.

Por su parte, el historiador Carlos Babío tildó la sentencia de “terrorífica” puesto que “blinda los abusos y la impunidad del franquismo”.