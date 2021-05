Oposición del BNG a la puesta en marcha de la universidad privada

··· El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, afirmó que el proyecto cumplirá con lo que establecen las leyes. “En calquer proxecto lexislativo, que ten pasado controis, tamén do Goberno central, está garantido que se cumpre o principio de legalidade”, respondió, e insistió en que “hai certeza absoluta de cumprimento da legalidade”.

··· Volvió a defender un proyecto que considera muy positivo para la comunidad, ya que supone, “un investimento nunha iniciativa na que non se pode cuestionar que crea emprego de calidade, ten impacto no territorio”. Además, señaló que “a educación é complementaria coa pública”. “Non só non vai interferir, senón que ademáis pode haber sinerxias”, remarcó. Puy compartió su sorpresa por el rechazo de la oposición. “O PSOE ten aprobado a creaaciónde universidades privadas noutras partes de España”, zanjó.