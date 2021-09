Organizaciones sociales piden reformar la ley de extranjería

Son muchas las demandas relacionadas con la reforma del Reglamento de Extranjería español. Se aboga por un cambio en el documento por parte de la mayoría de organizaciones sociales y ONG tanto españolas como gallegas, para que se adapte a las nuevas circunstancias y a una realidad material que nada tiene que ver ya con la de hace dos años, antes de la covid. Ante una necesidad como esta, Cáritas, entre otras ONG y asociaciones sin ánimo de lucro ya presentaron a lo largo de este año un borrador nuevo ante el Senado para la reforma de la Ley de extranjería. Sin embargo, continúa a la espera de una respuesta por parte del Gobierno.

Desde Amiga, la Asociación de Migrantes de Galicia, plantean una serie de medidas indispensables para mejorar el reglamento y, más específicamente, la situación de las personas migrantes en España.

Así, según establece Maite Bustamante, presidenta de la asociación, “el Reglamento de Extranjería cojea por muchos sitios, debe adaptarse a nuevas situaciones especialmente en el tema de protección internacional, ya que en los últimos años ha venido muchísima población venezolana, como solicitantes de protección internacional y de la misma forma han aumentando las solicitudes de protección internacional de otros países”

Incide en que no se examinan a fondo las solicitudes ni de asilo ni de protección subsidiaria. Y establece que es necesario modificar este reglamento para poder solucionar la irregularidad sobrevenida que padecen los migrantes, “abordar de forma integral la transición a la vida adulta, por ejemplo, de los ex menores no acompañados” especialmente a través de un acompañamiento de las instituciones y una “inclusión a través de la valoración de cada caso”.

Aboga por evitar la irregularidad derivada en muchas ocasiones de la excesiva rigidez de la legislación de extranjería en lo relativo a la prórroga y la renovación de autorizaciones ligadas a la documentación personal del extranjero, un mercado laboral (con una oferta que no existe en la actualidad) o un territorio determinado. Desde Amiga, opinan que para incentivar vías de entrada regulares se debe favorecer la flexibilidad.

Ante esto, para poder dar cobertura a todas estas situaciones indican que hacen falta más trabajadores sociales en las instituciones. Además, también señala que es necesario establecer pasarelas entre protección internacional y extranjería, responder a la situación provocada por la covid y buscar soluciones concretas para situaciones concretas.

De esta forma, la mayoría de asociaciones y organizaciones sociales buscan que el reglamento aborde dos vías claras, la búsqueda de soluciones legislativas que aborden la realidad de las personas extrajeras (no comunitarias y comunitarias), evitando la pérdida de derechos, por un lado y por el otro, medidas concretas que hagan frente a la situación sanitaria (con todas sus consecuencias laborales, económicas, sociales, etc.).

Soluciones urgentes. Tanto desde Amiga, como Foro Galego de inmigración, como otras asociaciones plantean tres puntos imprescindibles para solucionar.

Por una parte, el acceso al empadronamiento para todas las personas extranjeras que vivan en España. Hay que tener en cuenta que el padrón es la herramienta estadística que permite contabilizar los habitantes de una determinada población para el ajuste de políticas y presupuestos.

Actualmente está dejando de contabilizar un número creciente de personas con lo que conlleva a efectos de políticas públicas, pero también con consecuencia directa en escolarización de menores, salud etcétera.

La actual normativa de empadronamiento impide hacerlo a personas extranjeras (comunitarias o no) que no tengan un pasaporte en vigor, lo que provoca la exclusión de personas indocumentadas.

Aunque hay avances y aprobaciones de puntos concretos del reglamento, demandan su reforma integral como única vía para evitar la irregularidad y la precariedad de la población migrante.