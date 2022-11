Otros 21 apresados por vínculos con los narcos en Arousa

Aunque el epicentro se situó en A Illa de Arousa lo cierto es que las ondas de una nueva operación antidroga en la ría de Arousa se expandieron por los concellos de Vilanova, Vilagarcía, Cambados o Catoira por la zona sur y Rianxo y Boiro por la parte norte con un resultados que habla de 21 personas detenidas por su relación con el tráfico de estupefacientes, numerosos domicilios, talleres y naves inspeccionadas y la incautación de dinero, coches y teléfonos móviles pertenecientes a la organización investigada.

Aunque fuertes del TSXG, que confirmaron el número de los apresados aunque todavía no pasaron a disposición judicial, no quisieron cuantificar ni el importe no el valor de lo intervenido aunque, a la hora de elaborar esta información, parece descartarse que se haya localizado droga aunque sí documentación que podría permitir relacionar a estos individuos, al menos a alguno de ellos, con operaciones anteriores.

El espectacular operativo ha sido coordinado por el juzgado de instrucción número 1 de Vilagarcía, que ha decretado el secreto en la causa por lo que apenas se conocen detalles, más allá de las declraciones de algunos de los vecinos de las personas detenidas aunque, como es lógico, siempre con mucha cautela.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, órgano que confirmó los arrestos en el marco de esta operación policial, explicó que los registros se han sucedido desde primera hora de este lunes en los municipios de A Illa de Arousa, Vilanova y Vilagarcía, en Pontevedra.

Además, la autoridad policial autorizó la entrada, principalmente en domicilios, también en Cambados y Catoira (Pontevedra) y en Boiro y Rianxo (A Coruña).

Entre los lugares inspeccionados está un chalet en la zona de A Laxe, en Vilagarcía; otra vivienda en San Miguel de Deiro (Vilanova) o una nave de Catoira. La actuación policial, en la que también se utilizaron al menos dos helicópteros, despertó una gran expectación por el elevado número de efectivos policiales que intervinieron.

En estos registros, según el alto tribunal gallego, se ha decomisado dinero, coches y teléfonos móviles. los agentes salieron también con cajas de documentación.

Las unidades antidroga de la Policía Nacional, Udyco y Greco Galicia, han liderado este operativo, que ha contado con el apoyo de perros del servicio cinológico.