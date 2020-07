Piden un convenio que les dé estabilidad laboral

COMPROMISO. “Hay investigadores a punto de jubilarse que siguen con contratos concatenados, sin uno indefinido, sin estabilidad”. Es la denuncia que hicieron ayer los representantes de los trabajadores de las tres fundaciones de investigación sanitaria de Galicia, que acusan a la Xunta de “no asumir ni el más ínfimo compromiso con este sector”. En una rueda de prensa en la que participaron varios investigadores, Ezequiel Álvarez, en representación de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) de Santiago, lamentó las condiciones en las que este colectivo desarrolla su trabajo, de forma “precaria”, sin “estabilidad laboral” y dependiendo en buena parte de los fondos que ellos son capaces de captar. A pesar de que la sociedad asume que la investigación sanitaria es una “actividad fundamental”, los fondos y las condiciones que se destinan no son capaces de “retener talento” o dar “condiciones dignas” a sus trabajadores. “La investigación no merece este castigo”, dijo Ezequiel Álvarez, que puso de relevancia “lo mucho que se hace” en estas fundaciones de investigación “en las malas condiciones en las que se hace”. Además, en la situación actual del covid-19, lamentó que los profesionales gallegos deban “competir en una liga mundial con estos mimbres”. Los representantes de los trabajadores de las fundaciones de investigación sanitaria –el Idis de Santiago, la Fundación Profesor Novoa Santos de A Coruña y la Fundación Biomédica Galicia Sur de Vigo– negocian desde hace un año un convenio que les dé mejores condiciones laborales. Apuntan que la estabilidad es “fundamental” a lo que, aseguró Ezequiel Álvarez, “se niega” la Xunta. Además, lamenta que el convenio que se propone “deja a parte del personal fuera”, a los que “ganan financiación propia para su proyecto”. Finalmente, critican que, en un año de negociaciones, “aún no se tenga propuesta salarial”. Son las cuestiones pendientes, y “fundamentales”, para las que los investigadores sanitarios afirman no tener aún una propuesta, por lo que avanzan que seguirán “peleando” por mejorar sus “precarias” condiciones. e.P.