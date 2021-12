A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, dirixiuse este sábado á militancia a través dunha carta na que lles pide traballar de forma "unida" e "colectiva" para impulsar o proxecto da formación nacionalista. Esta mensaxe prodúcese na xornada na que o Consello Nacional, máximo órgano de decisión entre asembleas, constitúese formalmente e pecha o proceso da XVII asemblea.

Na misiva, á que tivo acceso Europa Press, Pontón advirte o "nerviosismo do PP" ante as "enquisas" que sitúan ao BNG, di a carta, como unha formación "á alza" e pide traballar "convencendo" con explicacións e "seducindo" coa mensaxe para "disputar a hexemonía" ao PP nas eleccións de 2024.

Na carta, a portavoz nacional lembra que o Bloque conseguiu, no período 2016-2021, "primeiro resistir e, despois, actualizar o proxecto nacionalista e finalmente facer avanzar ao BNG e convertelo na alternativa política e de goberno" en Galicia. "Por iso nesta asemblea tocaba debater a liña de traballo nos próximos anos e preparar o BNG para conseguir o principal reto que temos por diante: liderar un cambio político transformador e presidir a Xunta de Galicia en 2024".

A asemblea esquinó calquera idea de que o BNG se escorase ao independenismo e declarou a formación frontista como "casa común do nacionalismo". Nesa liña, Pontón vén de proclamar que a formación é o "Partido Galeguista do século XXI".

Na mensaxe lanzada á militancia, Pontón sinala que a formación "necesitará tamén ampliar o BNG, ser máis sumando na defensa dun futuro mellor para Galicia". "E precisaremos intelixencia, responsabilidade e unidade, unha acción colectiva que se desenvolva nos marcos que reforcen socialmente as posicións do BNG", apunta.

"O PP ESTÁ NERVIOSO"

Pontón sostén na carta que o Partido Popular "está nervioso". "Preocúpanlle os datos das enquisas que, unha após outra, confirman a tendencia á alza do BNG. Tamén a nosa fortaleza na mocidade, nas cidades ou --fronte á súa debilidade-- noso moi importante avance en apoios e votos nos ámbitos urbanos".

"Pero sobre todo, preocúpalle ter enfronte un BNG ambicioso, incómodo, ao que atacan desesperadamente porque pomos en evidencia a súa constante traizón aos intereses da sociedade galega. Un BNG que, ademais, non cae na trampa de moverse nos marcos e na caricatura que a eles lles interesa", constata.

A portavoz nacional afirma que o BNG está "centrado" nos problemas dos galegos e pide un esforzo á militancia, á vez que lle traslada que a formación "quere disputarlle ao PP a hexemonía social, cultural e política".

Así, avisa de que "a política non vai unicamente de ter razón": "Vai de conseguir que o teu sociedade cha dea". Por iso, na misiva sinala que é preciso que cada integrante do BNG ten a tarefa de "gañar convencendo, seducir explicando, falar e trasladar as propostas sorrindo". "Convencidos de que avanzamos cando estamos centrados no noso: defender o noso país, o seu futuro e unha vida mellor para todas as persoas que vivimos nel".

SANTIAGO. EUROPA PRESS