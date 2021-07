Pontón pide a Feijóo que rectifique y sea contundente en la condena de la homofobia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, mostró este viernes su “sorpresa” ante las declaraciones hechas por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre el asesinado del joven Samuel en A Coruña porque, a su juicio, resta importancia al hecho de que la agresión mortal fuese precedida por insultos homófobos. “Sorprende a reacción de quen, como o presidente da Xunta, parece empeñado en negar que detrás do asasinato de Samuel hai homofobia, e non se pode ser equidistante, nin se pode tentar mirar para outro lado cando a un mozo de 24 anos é asasinado pola súa condición sexual. E como se a un asasinato machista se quixera limitar a un caso de violencia máis, como se non tivese importancia ou fose secundario a causa que motiva o crime machista”, dijo Pontón.

La líder de los nacionalistas gallegos cree “non se pode contribuír a branquear a homofobia, nin o machismo, nin o racismo, nin a xenofobia, non se pode branquear os discursos de odio, intolerancia ou negacionistas, como fai a extrema dereita á que cada vez se parece máis o PP”. “Francamente –añadió– penso que o señor Feixóo debe rectificar e ser contundente na condena da homofobia, que lamentablemente están detrás do crime que acabou coa vida dun mozo de 24 anos na Coruña”.

Pontón expresou el “orgullo” de ver como calles y plazs de toda Galicia “se encheron para reclamar xustiza para Samuel e condenar o seu vil asasinato, un crime que, ademais, todo apunta a que está tinguido de homofobia, o que engadiría un delito de odio á violencia sen sentido que acabou coa súa vida”.