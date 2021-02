Pontón pide a Sánchez que recurra la sentencia de Meirás y se une así a la Diputación y los concellos

PROCESO JUDICIAL. En el día que el Concello de A Coruña anunció que recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial que contempla una indemnización a los herederos de Franco por los gastos de conservación del Pazo de Meirás desde 1975, el BNG reclamó al Gobierno central que la Abogacía del Estado varíe su posición y presente un recurso –uniéndose así a la similar postura de la Diputación herculina y Concello de Sada–. En un acto delante del emblemático inmueble, la líder de los nacionalistas, Ana Pontón, expresó su contrariedad por la postura del Estado. “Non podemos pagar dúas veces pola devolución dun ben roubado e por iso reclamamos ao Goberno de Sánchez que rectifique a decisión de non recorrer esa sentenza vergoñenta desde o punto de vista democrático pero que, ademais, supón un agasallo xurídico para a familia Franco”, declaró. Y advirtió que no presentar el recurso puede abrir “o camiño aos Franco para que en estancias superiores poidan darlle a volta á sentenza que por primeira vez recoñeceu que Meirás era público e que tiña que formar parte do patrimonio dos galegos”.

Para el Bloque es “inconcebible” que la sentencia no reciba una respuesta política y jurídica, porque supone asumir que “os Franco estiveron no pazo de boa fe dándolle unha labaza á memoria democrática”, y que estuvieron “na súa propiedade”. Por ello el BNG insiste a La Moncloa que no rompa a unidad social y que “atenda ao clamor que en Galiza reclama a devolución ao patrimonio público sen pagar nin un só euro”. Una cuestión que argumenta en las declaraciones de diversos ámbitos ciudadanos en los últimos días. Y Pontón añadió que su formación ya registró iniciativas en el Parlamento y Congreso. a.M.