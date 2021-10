Pontón seguirá liderando o BNG co reto de presidir a Xunta no 2024

Traballar para o crecemento da súa formación política non representa ningún sacrificio para ela, e, se nalgún momento o fora, ten claro que nin sequera precisaría pensalo. “Sería mellor non estar porque non podería dalo todo”, asegurou onte Ana Pontón, a voceira nacional do BNG.

Non obstante ese non é o seu caso e este xoves, nunha rolda de prensa con gran seguimento, anunciou que continuara liderando aos nacionalistas galegos, co “gran reto” de lograr a presidencia d Xunta nos comicios autonómicos que se celebrarán no ano 2024.

Despois de 56 días transcurridos desde que ela mesma, o 26 de agosto pasado, anunciara que abría un periodo persoal de reflexión para valorar que papel debía xogar ante o novo ciclo político que o BNG abrirá tras a Asemblea Nacional, despexou as incógnitas.

Na súa intervención, ante preguntas sobre se esa reflexión estivera tamén motivada polo sacrificio persoal que seguir como cabeza máis visible do nacionalismo lle implica na vida privada, Pontón, con suavidade pero claramente quixo acallar rumores.

DIFERENTES VALORACIÓNS POR SER MULLER “Aceptei ser canditata á presidencia da Xunta embarazada, fixen unha campaña electoral tres semanas despois de ter dado a luz e creo que está demostrado que o compromiso con esta organización é evidente”, é dicir, considera que o seu compromiso xa se debería de dar por feito, indicou. E reflexionou sobre as cábalas publicadas nos últimos dous meses dos posibles motivos para plantexarse a súa marcha, indicando “se en vez de ser unha muller fose un home ese tipo de valoracións seguramente son se terían realizado”.

DA RESISTENCIA Á REORGANIZACIÓN E AO DESPEGUE COMO SEGUNDA FORZA DO PAÍS Con todo, na súa intervención, a líder do BNG dixo que “coa Asemblea do 7 de novembro o BNG remata un ciclo político desde 2016 até hoxe, ciclo que no que o Bloque evolucionou da resistencia, a reorganización, e rematou no despegue, situándonos como segunda forza política do país”. E por este mesmo motivo, unido a que o obxectivo principal é disputarlle a hexemonía política galega a os populares, foi polo que precisou pensalo.