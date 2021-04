¿Por qué miles de gallegos con los 45 cumplidos no tienen en la oficina del paro historia laboral?

El mes pasado había en Galicia 13.610 personas inscritas en las oficinas del antiguo INEM que figuraban como parados sin empleo anterior. Entre ellos, 4.716 eran jóvenes por debajo de los treinta años, otros 3.289 se situaban entre esa edad y los 44 años, y la mayor cifra, 5.605, sobrepasaban esa edad. La duda que se plantea ante esta situación no era otra que la de... ¿con 45 primaveras ya cumplidas y nunca han trabajado, al menos de forma oficial?

Aunque habrá casos, la explicación es otra. Nos saca de dudas Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de la Unión Sindical Obrera (USO), quien detalla que “la columna estadística ‘colectivo sin empleo anterior’ enmascara una realidad sangrante: el paro de larga duración”.

Sostiene que “cuando llevas un año en paro, pierdes tu adscripción al sector en el que estás parado y no cuentas como parado en servicios, industria, etc. Por lo que no significa que no hayas trabajado anteriormente, sino que eres parado de larga duración, y por eso la mayor parte del colectivo tiene más de 45 años. Son los más vulnerables a no reengancharse al mercado laboral”, sostiene. “En USO pedimos que sean prioritarios en la formación digital para el empleo, sin subvenciones a sindicatos ni a patronales, gestionada por las administraciones”, alega Estévez.

Galicia, en este terreno, es sitio distinto, pues mientras en el conjunto del Estado se ha disparado a máximos la cifra de parados sin empleo anterior, en nuestra comunidad descienden.

Así, las 355.607 personas en esta situación en España son 89.000 más que las que había en marzo de 2020, al inicio de la pandemia. Mientras el paro total anual crece un 11,3 %, en este epígrafe en concreto lo hace al 34 %. Dentro del mismo, el que superan los 45 años, 105.000, representan un tercio del total y crecen algo más del 16 % frente al mes en el que arrancaba el confinamiento, al añadir al cómputo quince mil efectivos.

Desde CCOO su responsable de Emprego e Previsión Social, Maica Bouza, nos alerta de que al retroceder en la serie histórica se certifica que el desempleo en este colectivo “es inferior en Galicia al de años precedentes”, lo que desinfla el discurso de que, al menos en la comunidad y a esas edades les pase una mayor factura la pandemia.

Lo fácil hubiese sido argumentar que ante la situación de los ERTEs, los ajustes de empleo y la precariedad, “hay un colectivo que se incorpora al mercado laboral, mayormente mujeres, para intentar aportar recursos a las economías familiares”, pero las cifras indican que en Galicia apenas repunta el cómputo general de quienes figuran sin empleo anterior frente a hace un año –eran 13.437 en marzo de 2020, la cifra ha crecido en 173–, pero baja en los que superan 45 años de 5.752 a los actuales 5.605. Además, en este caso son muchos menos que cuando se tocó el máximo, en marzo de 2008, cuando arrancaba la anterior gran crisis, y había 8.412.

Lo que sí se certifica es que las tres cuartas partes son mujeres, 4.172 frente a los 1.433 gallegos del pasado marzo, lo que es prueba, para Maica Bouza, de que “en este colectivo también hay ejército femenino en la reserva que se incorpora al mercado laboral en épocas de crisis”.