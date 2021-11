Premio del Consello Social de la USC a las mejores prácticas

“A experiencia que supuxeron as prácticas extracurriculares foi inmellorable. Todas as persoas que traballan na institución da Valedora do Pobo fixéronme sentir un membro máis do equipo”. Con estas palabras resumió su incursión laboral los meses de junio y julio en la oficina de la Valedora Andrés Vázquez García, que fue distinguido como alumno mejor valorado en las prácticas externas extracurriculares que convoca el Consello Social de la Universidade de Santiago.

Alumno del grado de Derecho, recibirá 1.500 euros en reconocimiento a la excelencia y el esfuerzo desarrollado en su estadía en la institución. La presidenta del Consello Social, Cecilia Sierra, le entregó este martes el diploma acreditativo del galardón dejando patente el “orgullo” que supone para este organismo convocar las ayudas y, sobre todo, “favorecer que o alumnado poida salvar a distancia entre a teoría académica e a práctica profesional”.

Tras recibir el premio, Andrés Vázquez aprovechó su intervención para recomendar las prácticas externas extracurriculares a todo el alumnado de la Universidad ya que, dijo, “aínda que non permiten obter créditos optativos, creo que son unha boa oportunidade para poñer en práctica os coñecementos adquiridos no grao, coñecer a realidade laboral e traballar nun equipo profesional”.

En el acto de entrega del premio también estuvieron presentes la profesora de la USC y tutora de Andrés, Marta Otero Crespo, así como Beatriz González Moreno, coordinadora general de la Valedora do Pobo. “Cada vez son máis os alumnos e alumnas que solicitan este tipo de prácticas”, subrayó satisfecha la profesora Otero Crespo, como prueba que las personas que toman parte en la iniciativa dan cuenta de su buena experiencia y de que “el boca a boca funciona”.

Por su parte, Beatriz González, además de felicitar a Andrés Vázquez García por su buen hacer durante el período de prácticas, puso el foco en la “importancia de la colaboración entre instituciones” a la hora de acometer este tipo de iniciativas que permiten que el alumnado conozca de primera mano el mundo profesional.

El Consello Social, como órgano de participación de la sociedad en la USC, está comprometido con la mejora de la empleabilidad, acercando la realidad laboral y complementando la formación teórica del alumnado mediante prácticas en empresas e instituciones, al mismo tiempo que fomenta la colaboración con el tejido económico e institucional de nuestra comunidad. Este premio se otorga dos veces al año, coincidiendo con los períodos de prácticas de las convocatorias de febrero y septiembre.